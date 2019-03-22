استقالة رئيس وزراء هاييتي

المصدر: د ب أ

قدم رئيس الوزراء في هاييتي جان هنري سيان استقالته بعد اقتراع بحجب الثقة فيه أجراه برلمان البلاد.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية "إتش بي إن" الخميس إن سيان أعلن في خطاب إلى الرئيس جوفينيل مويس استقالته من منصبه كرئيس للوزراء.

وأعلن مويس عن تعيين وزير الثقافة جين ميشيل لابين رئيس وزراء مؤقت على حين تشكيل حكومة جديدة.

يتولى سيان رئاسة الوزراء منذ أيلول/ سبتمبر 2018.

وتولى سيان منصبه في سبتمبر 2018. وفي فبراير، واجهت حكومته احتجاجات ضخمة واتهمتها بالفساد ودعت مويس إلى الاستقالة، وأدى العنف بحياة العشرات.

وهاييتي هي أفقر بلد في الأمريكتين، حيث يعيش 59 في المئة من السكان البالغ عددهم 10.4 مليون نسمة تحت خط الفقر الوطني بـ 2.41 دولار في اليوم، بحسب البنك الدولي.