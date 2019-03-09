أجنبيات من أتباع داعش يعتدين على نساء في مخيم للنازحين بسوريا

المصدر: رويترز

شاهد صحفيون من رويترز زاروا مخيما للنازحين في شمال شرق سوريا أجنبيات من أتباع تنظيم داعش الإرهابي وهن يحاولن الاعتداء على أخريات في محاولة لفرض آرائهن المتطرفة عليهن رغم مواجهة التنظيم هزيمة وشيكة على الأرض.

وقالت سورية في مخيم الهول الذي نقل إليه نساء وأطفال من آخر جيب لتنظيم داعش الإرهابي في شرق سوريا "يصرخن علينا بأننا كافرات لأننا لا نغطي وجوهنا... حاولن ضربنا".

والباغوز آخر منطقة مأهولة بالسكان يسيطر عليها التنظيم المتشدد بعد أن أدت هجمات في السنوات الماضية إلى تقليص الأراضي التي أعلنها التنظيم في سوريا والعراق.

لكن الهزيمة الوشيكة للتنظيم أدت إلى مواجهة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة لمشكلة تتعلق بمصير الأعداد المتزايدة من الناس الذين يخرجون من الجيب ومنهم كثيرون من أتباع داعش.

وتم إرسال معظمهم إلى مخيم الهول المكتظ بالفعل بنازحين ولاجئين سوريين وعراقيين. ويقول مسؤولو المخيم إن ليس لديهم ما يكفي من الخيام أو الطعام أو الدواء. ويحذر موظفو إغاثة من انتشار الأمراض كما توفي عشرات الأطفال في الطريق إلى هناك.