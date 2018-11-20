طعن شرطي في هجوم بسكين وسط بروكسل

المصدر: رويترز

تعرض شرطي للطعن بوسط بروكسل في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء في حادث ذكرت صحيفة محلية إنه هجوم شنه إسلامي متشدد على ما يبدو لكن الشرطة قالت إن الدافع غير واضح.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن المهاجم أصاب الشرطي أمام مركز الشرطة الرئيسي بالمدينة في الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي (0430 بتوقيت جرينتش) تقريبا. وأضافت أن شرطيا آخر أطلق النار على المهاجم بعد ذلك وأصابه.

ونقلت صحيفة (دي إتش) عن مصادر لم تسمها قولها إن المهاجم كان يُكبر.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة "من المبكر جدا معرفة دافع المهاجم. التحقيق مستمر".

وأضافت أن الشرطي الجريح ومهاجمه نقلا إلى المستشفى وأن إصابتهما غير خطيرة.

يأتي الهجوم خلال زيارة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبلجيكا وتستمر يومين.

وتضم بلجيكا مؤسسات تابعة للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي وظلت في حالة تأهب منذ أن قتل انتحاريون 32 شخصا في مطار بروكسل ومترو المدينة في عام 2016 رغم أنه جرى خفض مستوى التأهب الأمني من الثالث إلى الثاني على المقياس المؤلف من أربعة مستويات في يناير كانون الثاني.