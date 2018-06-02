السعودية: إنشاء وزارة الثقافة وفصلها عن الاعلام

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز السبت أوامر ملكيةقضت بما يلي:

إنشاء وزارة بمسمى وزارة الثقافة، وفصلها عن وزارة الإعلام، وتعديل وزارة الثقافة والإعلام لتكون وزارة الإعلام.

كما صدر أمر ملكي بتعيين الأمير بدر آل فرحان وزيراً للثقافة.

إلى ذلك، أصدر الملك سلمان أمرا ملكيا قضى بإنشاء هيئة ملكية لـ #مكة _لمكرمة و #المشاعر_المقدس .

إلى ذلك، أصدر أوامر بإنشاء عدد من المحميات، على أن تحدد المحميات الملكية وتسمى بأمر من رئيس مجلس الوزراء، ويكون لكل محمية ملكية مجلس إدارة وجهاز يتولى الإشراف على تطويرها ويتمتع بشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري .

كما تم تعيين المهندس خالد بن صالح بن محمد المديفر نائباً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين بالمرتبة الممتاز، وتعيين المهندس ناصر بن عبدالرزاق بن يوسف النفيسي مساعداً لوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

إلى ذلك، صدر أمر ملكي، بتعيين المهندس هيثم بن عبدالرحمن بن عبدالله العوهلي نائباً لوزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالمرتبة الممتازة ، وتعيين المهندس عبدالله بن إبراهيم بن عبد الله السعدان رئيساً للهيئة الملكية للجبيل وينبع بمرتبة وزير ، وتعيين الدكتور خالد بن صالح بن عبدالله السلطان رئيساً لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمرتبة وزير .

كما عين الدكتور عبد الله بن سالم بن جابر المعطاني نائباً لرئيس مجلس الشورى بمرتبة وزير .

وعين الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود نائباً لوزير الداخلية بمرتبة وزير.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز السبت أمراً ملكياً بإعفاء وزير العمل وتعيين أحمد الراجحي وزيراً، وتعيين الشيخ عبداللطيف آل الشيخ وزيرا للشؤون الإسلامية.

كما صدر أمر ملكي بتعيين ناصر الداود نائبا لوزير الداخلية، وتعيين الشيخ صالح آل الشيخ وزيرا للدولة.