رئيس بونتلاند الصومالية: الإمارات شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب

أكد عبدالولي محمد علي رئيس بونتلاند الصومالية أن دولة الإمارات شريك استراتيجي في مكافحة الإرهاب ومحاربة القرصنة والقضاء على الاتجار بالبشر ومساهم رئيس في عمليات التنمية وتحقيق التقدم في القرن الأفريقي.

وأشار - خلال مؤتمر صحافي عقد في دبي اليوم في نادي دبي للصحافة - إلى الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو في بلاده.. مسلطا الضوء على دورها الأساسي في التنمية بالمنطقة.

وقال " إن استثمارات " موانىء دبي العالمية " في ولاية بونتلاند سيكون لها آثار إيجابية كبيرة على اقتصادها .. فبالإضافة إلى الدور التنموي لهذه المشروعات فإن وجود شركة بهذا الحجم والسمعة في الولاية يسهم بدوره في استقطاب المزيد من الشركات العالمية ".

وأضاف " تتيح لنا السلطات الدستورية فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الدخول في اتفاقيات مع شركات وطنية وأجنبية ويعد مشروع " بوساسو " أحد الأمثلة على المشاريع التي تساعد على دعم وتنمية الاقتصاد وتطوير التجارة في المنطقة وخلق فرص عمل جديدة لشعبنا ".