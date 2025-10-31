اليمن يبحث التنسيق لحماية أمن البحر الأحمر

بحث مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أمس، سبل التنسيق الواسع محلياً ودولياً لحماية أمن البحر الأحمر. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) «انعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، ومعظم أعضاء المجلس، وبحضور رئيس الحكومة سالم بن بريك، لمناقشة المستجدات الأمنية وأوضاع الأجهزة الاستخبارية المعنية بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

ورحب المجلس بالنجاحات التي تحققت ضمن قوات الواجب المختلطة، وما أسفرت عنه العمليات الدولية الأخيرة من إحباط محاولات تهريب شحنات كبيرة من المخدرات والأسلحة، في إطار حماية أمن البحر الأحمر وخطوط الملاحة العالمية، وردع الأنشطة التخريبية للشبكات الإيرانية ووكلائها.

وأشاد المجلس «بالإنجازات التي تحققها القوات المسلحة والأمن في ملاحقة الخلايا الإجرامية المتخادمة مع المليشيات الحوثية، مؤكداً التزام الدولة بمكافحة الإرهاب والعمل الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لبناء قدرات الأجهزة الأمنية».

وشدد مجلس القيادة «على أن أمن البحر الأحمر يمثل ركيزة للاستقرار الإقليمي والدولي، وأن ممارسات المليشيات الحوثية، من تهريب السلاح والمخدرات واستهداف السفن التجارية، تشكل تهديداً مباشراً للسلم البحري والمصالح الاقتصادية، ما يستدعي تنسيقاً وطنياً ودولياً أوسع».

كما اطلع المجلس على «تقرير لجنة دمج الأجهزة الأمنية والاستخبارية ضمن الجهاز المركزي لأمن الدولة، مؤكداً دعمه للخطط التنفيذية لاستكمال عمليات الدمج وتعزيز فاعلية العمل الأمني وبناء جهاز وطني محترف».

ومؤخراً أعلنت الحكومة اليمنية ضبط شحنات أسلحة ومخدرات، قالت إنها كانت في طريقها إلى الحوثيين.