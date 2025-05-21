الأمم المتحدة: اليمن على حافة الهاوية

مع انقضاء خمسة أشهر على بداية العام الحالي وتلقي الأمم المتحدة 10 % فقط من التمويلات المطلوبة لخطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، نبهت 116 منظمة إغاثية إلى أن اليمن يقف على حافة الهاوية، مبينة أن السكان في هذا البلد يواجهون أصعب أعوامهم منذ تفجير الحوثيين الحرب في العام 2014.

ودق شركاء المساعدات المحليون في اليمن ناقوس الخطر لأن تخفيضات التمويل تجبرهم على تقليص المساعدات لمن هم في أمس الحاجة إليها. ودعت 116 منظمة إنسانية، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الانزلاق نحو كارثة أكبر بسبب فجوات التمويل الحادة.

وأكدت أن الدعم والثابت بلا تأخير أصبح أمراً ضرورياً الآن أكثر من أي وقت مضى لمنع الانحدار، والتحرك نحو السلام الدائم. وحسب بيان هذه المنظمات، فإنه بعد أكثر من عقد من الصراع، يواجه اليمنيون أصعب عام بالنسبة لهم حتى الآن.

ونبهت إلى أنه بعد مرور ما يقرب من من مرور خمسة أشهر من 2025، لم يتم تمويل خطة الاحتياجات والاستجابة الإنسانية في اليمن إلا بأقل من 10 في المئة، ما يمنع تقديم المساعدات الضرورية إلى ملايين الأشخاص في جميع أنحاء البلاد، من بينهم النساء والفتيات والمجتمعات النازحة والأطفال واللاجئون والمهاجرون، وغيرهم من الفئات الضعيفة والمهمشة التي تتحمل العبء الأكبر من الأزمة.