ملايين النازحين باليمن يعيشون بأجر يومي

فيما ربط رئيس الوزراء اليمني الجديد سالم بن بريك عودته إلى البلاد بالحصول على دعم خارجي لبندي المرتبات والخدمات، أظهرت دراسة مسحية ممولة من الاتحاد الأوربي أن غالبية عظمى من النازحين داخلياً والذين يبلغ عددهم 4.5 ملايين شخص يعيشون على الأجر اليومي.

واستقرت ساعات إطفاء الكهرباء في مدينة عدن التي تتخذها الحكومة مقراً لها عند 12 ساعة في اليوم، بينما تواجه الحكومة صعوبات في توفير مرتبات الموظفين.

واستناداً إلى مسح أسري وبحوث نوعية واسعة النطاق، أجريت بتمويل من الاتحاد الأوروبي، تبين أن سبل العيش في معظمها غير رسمية، وتتطلب مهارات منخفضة وغير مستقرة، وأن العمل اليومي هو المصدر الرئيسي للدخل.

ويواجه النازحون داخلياً، الذين يشكلون 71% من المشاركين، عقبات أكبر إذ لا يمتلك 85% منهم أي أصول تُذكر، وتفتقر 61% من جميع الأسر التي شملها الاستطلاع إلى إمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، مع صعوبة الحصول على القروض والائتمان الرسميين إلى حد كبير بسبب نقص الضمانات والوثائق.

وأفاد 47% من المستطلعين بوجود فجوات في المهارات الزراعية، لا سيما في مجالات مثل مهارات الإسعافات الأولية البيطرية، وتربية الحيوانات، ومكافحة الأمراض، وطرق تغذية الماشية، كما لا تزال هناك فجوات معرفية مستمرة في مجال الزراعة الذكية مناخياً وإدارة الموارد الطبيعية.

وتوفر المجالات الناشئة، مثل إصلاح الهواتف المحمولة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية، وخدمات التجميل، وإصلاح السيارات والدراجات النارية، فرصاً جديدة للشباب من الجنسين، شريطة توفير التدريب ورأس المال.

ورصدت الدراسة وجود عوائق كبيرة، بما في ذلك نقص المهارات، وضعف البنية التحتية، وعدم موثوقية الطاقة، والتمييز ضد النازحين داخلياً والأقليات العرقية.