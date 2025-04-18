واشنطن تمهد لعملية برية ضد الحوثيين

شهدت الضربات التي ينفذها الجيش الأمريكي على مواقع الحوثيين تحولاً مهماً خلال الأيام الثلاثة الماضية، حيث استهدفت قواتهم خطوط التماس، ما اعتبر تمهيداً لعملية عسكرية برية بالتعاون مع القوات الحكومية.

وفي حين استهدفت المقاتلات الأمريكية مواقع تمركز الحوثيين على خطوط التماس مع القوات الحكومية في مأرب والحديدة والجوف بعشرات الغارات، أكد مسؤول في الحكومة المعترف بها دولياً أن الجانب الحكومي ناقش مع الجانب الأمريكي تنفيذ عملية عسكرية برية لتحرير ميناء الحديدة من سيطرة الحوثيين. وأن هذه النقاشات لاتزال مستمرة ولكن لم يتخذ قرار نهائي بعد.

وعن جدية الولايات المتحدة في دعم عملية برية تنفذها القوات الحكومية ذكر المسؤول اليمني أن الجانب الأمريكي كان جاداً خاصة مع الحاجة لمثل هذه العملية لإنهاء الخطر الذي يشكله الحوثيون على الملاحة في جنوب البحر الأحمر من خلال تواجدهم في موانئ الحديدة الثلاثة التي لاتزال تحت سيطرتهم خلافاً لما كان عليه موقفهم عند بداية الضربات الجديدة قبل ما يزيد على شهر.

مصادر عسكرية يمنية ترى أن تدمير المقاتلات الأمريكية مواقع وتحصينات الحوثيين في خطوط التماس أمر مساعد على التواصل إلى اتفاق بشأن تنفيذ عملية عسكرية برية، خاصة وأن القوات الحكومية استكملت استعدادها لمثل هذه المعركة وهي في انتظار أي إشارة من المستوى السياسي.

الجانب الحكومي ذكر أن النقاشات ليست وليدة اللحظة وأنه تم إثارة هذا الأمر منذ عدة أسابيع وتمت مناقشته مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية ومع سفراء من الاتحاد الأوربي، وأن هؤلاء جميعاً كانوا يستفسرون عن جاهزية القوات الحكومية لتنفيذ العملية العسكرية البرية.

وتلقوا تأكيدات بجاهزية هذه القوات، ولكن النقاشات انتقلت مؤخراً إلى مستوى متقدم مع الجانب الأمريكي الذي بات يدرك حالياً أن القضاء على تهديد الحوثيين لن يكون بالضربات الجوية وحدها.

وكانت المقاتلات الأمريكية نفذت أول من أمس أكثر من 24 غارة وقبلها 31 غارة استهدفت معظمها مواقع الحوثيين في مديرية مجزر غرب محافظة مأرب، حيث تتمركز ميليشيا الحوثيين.

وفي منطقة اليتمة على خطوط التماس مع القوات الحكومية في محافظة الجوف، وفي مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة قرب خطوط التماس مع القوات الحكومية هناك، كما استهدفت واحداً من أكبر مخازن الصواريخ والأسلحة في الجهة الشرقية من مدينة صنعاء والمعروف باسم معسكر الحفا، حيث توجد هذه المخازن الضخمة أسفل جبل نقم الذي يحيط العاصمة اليمنية بامتداد الجهة الشرقية كلها.