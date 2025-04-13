الشرعية اليمنية تستكمل استعداداتها لمواجهة الحوثيين

بالتزامن مع وصول حاملة الطائرات الأمريكية الجديدة إلى المنطقة، استكمل الجيش الوطني اليمني جاهزيته القتالية، استعداداً لمواجهة منتظرة مع الحوثيين، فيما كثفت الولايات المتحدة من غاراتها، ونفذت أكثر من 29 غارة في يوم واحد.

وأكد مسؤولون في الحكومة لـ «البيان»، أن الجيش اليمني وفي كافة أفرعه استكمل استعداده القتالي في مختلف المحاور انتظاراً لمعركة برية تستهدف الحوثيين، بالتوازي مع الضربات التي تنفذها المقاتلات الأمريكية ضد مخابئهم ومخازن أسلحتهم ومنصات إطلاق صواريخهم، والتي تجاوزت أول من أمس غارة في كل ساعة وشملت مواقعهم وتجمعاتهم في صنعاء وصعدة وجنوب محافظة مأرب.

ومع مرور نحو شهر على بدء هذه الضربات، أكد السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أن الحوثيين يسعون لفرض سيطرتهم على البحر الأحمر، وفرض رسوم على الملاحة مقابل العبور الآمن، مشيراً إلى أن ذلك يشكل تهديداً خطيراً لحرية الملاحة الدولية. وأوضح فاجن أن سياسة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى إنهاء الحصار الحوثي للملاحة البحرية والتجارة العالمية، وضمان عدم قدرة الحوثيين على تشكيل تهديد دولي مماثل في المستقبل.

وعن الضربات الأمريكية، ذكر السفير، أنها تستهدف بشكل دقيق مستودعات ومصانع الأسلحة التابعة للحوثيين، إضافة إلى مراكز القيادة والسيطرة، ومنظومات الرادار، وعدد من المواقع العسكرية الأخرى، بما في ذلك مواقع تواجد القيادات الحوثية، وأن واشنطن تكثف جهودها لمنع تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، والعمل على تجفيف منابع تمويلهم، وفرض عقوبات إضافية تهدف إلى تقويض قدراتهم.

وأعاد السفير فاجن التذكير بأن الرئيس ترامب شدد على استخدام القوة الساحقة في مواجهة التهديد الحوثي للملاحة في البحر الأحمر، مؤكداً أن الحملة العسكرية الأمريكية تركز على القدرات العسكرية للجماعة وقياداتها، مع الحرص على تجنب استهداف المدنيين اليمنيين.

وبشأن الهدف النهائي للعمليات الأمريكية، ذكر فاجن أن الهدف يتمثل في استعادة حرية الملاحة، ما سيسهم في تهيئة الظروف نحو حل سياسي شامل للصراع في اليمن، وتمكين اليمنيين من المضي نحو مستقبل أكثر استقراراً وأمناً. وتأتي هذه التصريحات فيما أغلقت منصة «إكس» 38 حساباً لجهات وقيادات من الحوثيين.