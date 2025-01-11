غارات أمريكية- بريطانية وإسرائيلية ضد أهداف للحوثيين في اليمن

نفذ الطيران الأمريكي والبريطاني والاسرائيلي أمس غارات عدة استهدفت مراكز حوثية في اليمن. فيما أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن الجيش الإسرائيلي يفرض «ثمناً باهظاً» على الحوثيين بتنفيذه سلسلة من الضربات الجوية في اليمن. وقال نتانياهو في بيان: «كما وعدنا، يدفع الحوثيون، وسيستمرون في دفع ثمن باهظ لعدوانهم علينا».

من جانبه قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس: إن الأهداف التي قصفها الجيش الإسرائيلي في اليمن كانت «رسالة واضحة» إلى زعماء المتمردين الحوثيين أن إسرائيل سوف «تطاردهم».

وأضاف: «الضربات الإسرائيلية أمس في اليمن توجه رسالة واضحة إلى زعيم التنظيم الإرهابي عبد الملك الحوثي وقيادة التنظيم الحوثي». ودشنت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسرائيل عملياتها المشتركة ضد مواقع ميليشيا الحوثي في كل من العاصمة اليمنية ومحافظة عمران شمالاً، والحديدة الساحلية المطلّة على مياه البحر الأحمر، بما يقارب 35 غارة جوية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة نفذ هجمات ضد مواقع الحوثيين في اليمن بشكل منسق مع عمليات إسرائيلية أخرى طالت أهدافاً خاصة، خلال وقت زمني متقارب. وذكرت مصادر محلية لـ«البيان» أن المقاتلات شنت غارات على مواقع القيادة والسيطرة في أطراف مديرية حرف سفيان بمحافظة عمران شمال صنعاء، التي تحوي مخازن للصواريخ والطائرات المسيرة في تلك المنطقة الواقعة على أطراف محافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين. وحسب المصادر فإن المقاتلات المشتركة استهدفت بثلاث غارات أيضاً مركزاً للقيادة والسيطرة في المرتفعات المطلة على المجمع الرئاسي في جنوب صنعاء، كما امتدت الغارات إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والمسيرات في ميناء رأس عيسى شمال مدينة الحديدة.