الحوثيون يُفشلون زيارة المبعوث الأممي

بعد ثلاثة أيام من اللقاءات، أفشل الحوثيون مهمة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، سواء فيما يتعلق بالاتفاق على استئناف تصدير النفط، أو إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية.

مصادر سياسية يمنية ذكرت أن الزيارة التي انتهت أمس، كانت تهدف إلى إحداث اختراق في جدار مسار السلام المتعثر من خلال الحصول على موافقة من ميليشيا الحوثي على وقف استهداف موانئ تصدير النفط وتوحيد الموارد على أن تتولى الحكومة اليمنية صرف مرتبات جميع الموظفين، مع إطلاق سراح العشرات من المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والبعثات الدبلوماسية لكن الحوثيين أفشلوا هذه المهمة.

سلطت المناقشات وفقاً لمكتب المبعوث الأممي الضوء على أهمية اتخاذ تدابير لمعالجة التحديات الاقتصادية وتحسين الظروف المعيشية، وفي الوقت نفسه تعزيز الاستعدادات لوقف إطلاق النار، وهي مكونات أساسية لخارطة الطريق والتوصل إلى حل سياسي يلبي تطلعات اليمنيين، لكن الحوثيين لم يجسدوا التزاماتهم.

وحسب ما أورده المكتب فإن المبعوث الأممي وفي جميع مناقشاته، حث الحوثيين بشدة على إطلاق سراح الأفراد المعتقلين من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية فوراً ودون قيد أو شرط، وأكد أن الاعتقالات التعسفية غير مقبولة وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي.