15 % من سكان اليمن أصبحوا نازحين

توقعت الأمم المتحدة ارتفاع عدد المحتاجين للمساعدات في اليمن إلى 19 مليوناً مع حلول عام 2025، وأظهرت بيانات إنسانية أن 15 % من سكان البلاد أصبحوا نازحين نتيجة الحرب التي أشعلها الحوثيون. ورغم الأوضاع الإنسانية المأساوية تؤكد البيانات الإنسانية أن هذا اليمن يعاني أزمات كثيرة على مدار العقود الأخيرة، بما في ذلك الحرب الأهلية والصراعات الإقليمية التي كانت أحد الأسباب الرئيسية للأزمة الإنسانية في البلاد.

وتظهر البيانات أن 15 % من السكان اليمنيين أصبحوا نازحين كما دمرت 50 % من البنى التحتية لقطاع الصحة بسبب الحرب التي أشعلها انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية في سبتمبر عام 2014، حيث أدت الحرب إلى تدمير نظام الصحة وأثرت على 18.2 مليون شخص وجعلتهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية، 60 % منهم من الأطفال.

وأدت عمليات نزوح السكان كنتيجة للحرب إلى زيادة الفقر والاحتياجات في مواد الإيواء ومستلزمات الصحة والتغذية، ولهذا تعمل المنظمات الإنسانية على إدماج خدمات التغذية مع الخدمات الصحية في الحياة اليومية لمكافحة سوء التغذية، ولا سيما الفئات السكانية الضعيفة كالأطفال، والنساء، والأشخاص النازحين في داخل البلاد، والمهمشين والأقليات العرقية.