غارات إسرائيلية تستهدف بنى تحتية للحوثي في اليمن

شن الطيران الإسرائيلي غارات على اليمن، أمس، مستهدفاً مقرات وبنى تحتية ومنازل تابعة لميليشيا الحوثي، وكذلك مطار صنعاء، فيما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن قرار شن غارات واسعة في اليمن تم بتوصية من رئيس الأركان.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن المواقع التي استهدفت في اليمن هي مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت الطاقة والنفط. فيما نقلت القناة 13 عن مصدر أمني إسرائيلي، أن «الهجوم في اليمن لن يكون الأخير».

غارات

وقالت مصادر إن إسرائيل استهدفت مقرات للحوثيين في صنعاء، كما استهدفت محطة كهرباء راس كثيب في الحديدة. كما أغار الطيران الإسرائيلي على محطة كهرباء حزيز المركزية في مديرية سنحان جنوب صنعاء.

وأشارت مصادر إلى 7 غارات في صنعاء و3 في الحديدة، فيما طال قصف إسرائيلي مطار صنعاء وميناء الحديدة ومحطات طاقة ونفط.

تعزيز

ووجه رئيس الأركان الإسرائيلي بتعزيز الدفاعات تحسباً لإطلاق صواريخ ومسيّرات من اليمن. وقال إعلام إسرائيلي إن تل أبيب أبلغت واشنطن بالهجوم على الحوثيين في اليمن، فيما نقل إعلام إسرائيلي عن مصادر القول إن القيادة الأمنية تنوي زيادة وتيرة الهجمات في اليمن.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هدد، أمس، ميليشيا الحوثي، مؤكداً أنه سيلقنهم درساً قاسياً كما فعل مع «حماس» و«حزب الله» ونظام الأسد، وفق تعبيره.

وأفاد مصدر إسرائيلي أمس أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب، وذلك عقب استهداف سلاح الجو مطار صنعاء وميناء الحديدة في اليمن.

وقال المصدر، إن الجيش رفع حالة التأهب لدى منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو، تحسباً لأي رد محتمل من ميليشيا الحوثي.