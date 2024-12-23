اقتحامات واعتقالات إسرائيلية في الضفة

اقتحم الجيش الإسرائيلي، أمس، مناطق في الضفة الغربية، واعتقل طفلاً من مدينة البيرة، فيما أغلق مستوطنون مدخل قرية فلسطينية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة البيرة، وبلدات في محافظتي جنين ونابلس والخليل. وأفادت بأن «القوات الإسرائيلية اقتحمت أطراف مدينة البيرة، قرب منطقة جبل الطويل، واعتقلت الطفل قيس أبو قبيطة، خلال تواجده في المنطقة».

وأطلقت القوات قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب عدد من الفلسطينيين في سعير، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، فيما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قبل انسحابها من المنطقة.

وجنوبي الضفة، أغلق مستوطنون من مستوطنة مدخل قرية وادي فوكين، غرب مدينة بيت لحم، بالحجارة، ومنعوا مرور مركبات الفلسطينيين، قبل أن يتم فتحها مجدداً وفق الوكالة الفلسطينية. وشمالي الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي قريتي رمانة والطيبة، غرب مدينة جنين، وأطلق الرصاص صوب فلسطينيين، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وبالتزامن مع حرب غزة، وسّع الجيش الإسرائيلي عملياته وصعّد المستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس، ما أسفر عن مقتل 824 شخصاً وإصابة نحو 6 آلاف و500 بجراح.