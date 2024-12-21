الصقيع يهدد حياة نصف مليون نازح في اليمن

مع وصول درجة الحرارة في اليمن إلى ما دون الصفر، أطلقت الوحدة المعنية بإدارة مخيمات النازحين نداءً عاجلاً للأمم المتحدة والمنظمات الدولية طالبتها فيه بالتدخل لإنقاذ حياة عشرات آلاف من الأسر التي تعيش في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي يهددها الصقيع.

وطالبت الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية التحرك السريع «لإنقاذ النساء والأطفال وكبار السن في مخيمات محافظة مأرب التي تضم أكثر من 60 % من النازحين من الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي. وحدد الجانب الحكومي المتطلبات العاجلة بمستلزمات الشتاء من الأغطية والملابس ووسائل التدفئة، وتحسين المساكن المؤقتة لضمان حماية النازحين الذين يعيشون في ظروف سيئة.

وطالب سيف مثنى مدير وحدة إدارة المخيمات في مأرب بحماية النازحين من موجات البرد والصقيع التي تضرب المحافظة هذه الأيام، إضافة إلى تقديم مساعدات غذائية للنازحين وتعزيز الخدمات الصحية لمواجهة أمراض الشتاء، مع التركيز على الفئات الأكثر ضعفاً.

وحذر من أن التباطؤ والتأخير في الاستجابة لهذه الأزمة الإنسانية يعني مضاعفة معاناة النازحين وربما خسائر في الأرواح إذا لم يكن هناك سرعة في الاستجابة لاحتياجاتهم الأساسية التي تقيهم من البرد وتحميهم من الموت.