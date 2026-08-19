بكين تدعو لاحترام السيادة الرقمية للدول وسط سباق الذكاء الاصطناعي

​دعت الصين، اليوم الأربعاء، ‌إلى احترام ​السيادة الرقمية لجميع الدول، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن الولايات المتحدة ستطلب من ⁠الدول أن تنحاز إلى جانب في سباق الذكاء الاصطناعي مع بكين.

وقال ‌المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان ‌في مؤتمر صحفي دوري إن الصين ‌تعارض الانحياز إلى ‌طرف ما ‌وتشكيل تحالفات في مجال الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً ​لمسؤول أمريكي ‌ومسودة ​داخلية اطلعت ⁠عليها رويترز، فإن الولايات المتحدة تستعد لإبلاغ عشرات ​الدول ⁠بضرورة اختيار ⁠جانب للانحياز إليه في سباق الذكاء الاصطناعي ⁠مع الصين، محذرة إياها من أنها ستُستبعد من تحالف للذكاء الاصطناعي تقوده واشنطن إذا انضمت لإطار منافس ‌تتزعمه بكين.

وقال لين: "لكل دولة الحق ​في اختيار شركائها بناء على أوضاعها واحتياجاتها التنموية الوطنية".