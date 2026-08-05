هيئة بريطانية: بلاغ عن واقعة قبالة سواحل عدن

‌أعلنت ​هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء ⁠أنها تلقت بلاغا عن واقعة ‌على بعد 95 ‌ميلا بحريا جنوب ‌شرقي مدينة ‌عدن ‌اليمنية. وأفادت بأن ربان ​ناقلة ‌نفط ​أبلغ ⁠عن سماعه ​دوي ⁠انفجار قوي بالقرب منها، ⁠مؤكدةً ⁠سلامة جميع أفراد الطاقم.

وتابعت الهيئة في بيانها أن السلطات المعنية تقوم بالتحقيق في ملابسات الواقعة، داعية السفن العابرة في المنطقة إلى توخي الحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه قد يهدد سلامة الملاحة البحرية الدولية.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار التهديدات والمخاطر الأمنية المحيطة بحركة الملاحة التجارية في ممر البحر الأحمر وخليج عدن، حيث تتعرض السفن مراراً لهجمات أو حوادث مشابهة ناجمة عن التوترات المتصاعدة في المنطقة.