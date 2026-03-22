من «لحظة سبوتنيك» إلى «لحظة كابول».. كيف تحولت وقائع كبرى إلى مصطلحات في التاريخ والسياسة؟

بلغت لحظات في التاريخ الإنساني من الكثافة مبلغاً جعلها تنفصل عن سياقها الأول، وتغادر حدود الحدث الذي وُلدت فيه إلى المستقبل، لتصبح مع الزمن مصطلحات جامعة تشرح ما بعدها أكثر مما تشرح نفسها. هكذا لم يعد «سبوتنيك» مجرد قمر اصطناعي أطلقه السوفييت عام 1957، بل صار "لحظة" صدمة أيقظت أمة ودفعتها إلى إعادة بناء تفوقها العلمي. ولم تعد «كابول» مجرد مدينة ارتبطت بانسحاب أمريكي مرتبك في 2021، بل تحولت إلى "لحظة" اختصار مكثف لفكرة الانكشاف وسرعة الانهيار وحدود القوة حين تبلغ لحظة النهاية الفوضوية. وبينهما تقف «سايغون» بوصفها الاسم الذي خرج من "لحظة" الانحساب الأمريكي في فيتنام عام 1975 ليغدو مرادفاً تاريخياً للانسحاب المهين، وللنهاية التي تكشف حدود القوة.

هنا يحدث تحوّلٌ بالغ الدلالة؛ إذ لم تبق الواقعة الكبرى حبيسة زمنها وسياقها المباشر، بل تجاوزت حدود الحدث وزمانه الذي وُلدت فيه لتغدو مفهوماً مكثفاً، وتتحول المدينة أو المعركة أو المؤتمر من محطة في السجل التاريخي إلى أداة تفسيرية تُستدعى لوصف أوضاع تاريخية جديدة، وتأطير قرار سياسي واستراتيجي وتوجيهه.

نماذج إدراكية

تفسير هذه الظاهرة يبدأ من الذاكرة قبل اللغة، بحسب عالم الاجتماع موريس هالبفاكس الذي يرى أن الذاكرة لا تحفظ الماضي كما وقع بحياد، بل تعيد بناءه داخل أطر اجتماعية تنتقي منه ما يخدم الحاضر. والجماعات، بهذا المعنى، لا تتذكر كل شيء؛ إنها تختار من الماضي لحظات بعينها، ثم ترفعها إلى مقام الرموز الجامعة. ولهذا لا تبقى بعض الوقائع مجرد أحداث منتهية، بل تتحول إلى نماذج إدراكية يُقرأ بها ما يستجد من أزمات وتحولات.

وهذا ما عمّقه المؤرخ بيير نورا، حين تحدث عن «مواقع الذاكرة»؛ أي تلك الأسماء والرموز والعلامات التي تتكثف فيها ذاكرة جماعة بأكملها. وبالمعنى نفسه، يمكن النظر إلى «سبوتنيك» و«كابول» و«واترلو» و«تشيرنوبل» بوصفها مواقع ذاكرة لغوية؛ أسماء صغيرة تحمل في داخلها سرديات كبرى عن الصعود والسقوط والانكشاف والتعبئة والانهيار.

أطر مفاهيمية

لم تعش هذه المصطلحات بقوة الذاكرة وحدها، بل دعمتها قوة اللغة أيضاً، فمنذ جورج لاكوف ومارك جونسون، بات واضحاً أن الاستعارة أداة أساسية في تنظيم الفهم البشري نفسه. فنحن لا نصف العالم فقط عبر الاستعارات؛ بل نفهمه من خلالها. وحين نقول عن تحدٍ علمي أو تقني إنه «لحظة سبوتنيك»، فإننا لا نقدّم وصفاً محايداً، بل نبني إطاراً كاملاً للفهم، يحكي قصة منافس سبقنا، وصدمة كشفت تأخرنا، وهناك حاجة إلى نهضة وتعليم واستثمار وتعبئة وطنية.

بهذا المعنى، تنتقل تلك "اللحظات" من كونها مجرد اختصارات صحفية ذكية، لتصبح أطراً مفهومية توجه الإدراك والاستجابة معاً، وتلمّح إلى ما ينبغي فعله. فمن يصف موقفاً بأنه «لحظة ميونخ» يدفع، ضمناً، نحو الرفض والردع وعدم التنازل. ومن يصف مشهداً بأنه «لحظة كابول» لا يسجل الفوضى فقط، بل يشير إلى سوء التقدير، وهشاشة الحلفاء، وإخفاق إدارة النهاية.

بعد سياسي

ثمة ما يتخطى وصف الظاهرة في هذه المصطلحات، وهو ما يُغفله كثير من التحليلات؛ من أن اختيار المصطلح ليس فعلاً وصفياً محايداً، بل هو في ذاته موقف سياسي مضمر. فحين وصف بعض المحللين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان بـ«لحظة كابول»، كانوا يحكمون على السياسة قبل أن يصفوا الحدث. ومن آثر وصفه بـ«لحظة سايغون» كان يستدعي معها كامل الحمولة الأخلاقية لذلك الانسحاب، لا العسكرية وحدها. أي أن المصطلح المختار يتضمن مسبقاً خلاصة سياسية، وهذا ما يجعل التنافس على التسمية جزءاً من التنافس السياسي نفسه.

في اتفاق ميونيخ عام 1938، كان أدولف هتلر يطالب بضمّ إقليم السوديت من تشيكوسلوفاكيا، بحجة وجود سكان ناطقين بالألمانية فيه، ليجتمع قادة ألمانيا النازية وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في ميونيخ، ويوافق البريطانيون والفرنسيون على منح هتلر هذا الإقليم، على أمل أن يرضى بذلك وألا تتوسع الحرب في أوروبا.

الأمر ذاته ينطبق على «لحظة ميونخ» التي فمن يُلصق هذا الاسم بمفاوضة ما، يُغلق الباب مسبقاً أمام أي قراءة تفاوضية مشروعة، ويُضفي على الحوار ظلاً من الاسترضاء الساذج. وهكذا، يصبح التنازع على المصطلح أداةً في الصراع السياسي، لا مجرد أداة وصفية.

هنا تتضح القيمة الاستراتيجية لهذه المصطلحات، وهو ما يقرّره الباحث في العلاقات الدولية يوين فونغ خونغ، في دراسته عن القياس التاريخي في صنع القرار، من أن القادة يستدعون الماضي لتشخيص الحاضر. هل نواجه "لحظة ميونخ" جديدة؟ أم "لحظة سايغون" أخرى؟ هل المطلوب احتواء أم تصعيد؟ وهكذا.

هذا هو جوهر المسألة؛ المصطلح التاريخي الجامع يختصر التعقيد، لكنه لا يلغيه. فإذا طابق فعلاً البنية العميقة للحالة الجديدة، صار أداة إنارة. أما إذا اقتصر على شبه لغوي أو انطباعي، تحوّل إلى قناع بلاغي جميل يخفي أكثر مما يكشف.

ظاهرة عالمية

لا تقتصر هذه الظاهرة على التاريخ الأمريكي أو الغربي، بل هي ظاهرة إنسانية عامة تعمل بالآلية ذاتها عبر الثقافات. وفي السياق العربي، غدت النكسة (هزيمة يونيو 1967) اسماً لصدمة وجودية تُستدعى كلما أُريد توصيف لحظة انكشاف أو خيبة مشروع.

وفي السياق الروسي، يُوظَّف «حصار لينينغراد» و«ستالينغراد» بالطريقة ذاتها؛ رمزاً لثمن الصمود ومعنى التضحية. أما في السياق الصيني، لم يعد «قرن الإذلال» الذي يحيل إلى الحقبة الممتدة من حرب الأفيون حتى تأسيس الجمهورية، مجرد توصيف تاريخي، بل أصبح حجة استراتيجية حاضرة تُشكّل السياسة الخارجية الصينية حتى اليوم، وتُستدعى في كل نقاش حول السيادة والتبعية.

هذا الانتشار العالمي يكشف أن الظاهرة لا تنبع من خصوصية ثقافية، بل من حاجة إنسانية مشتركة لمنح الحاضر عبر خريطة من الماضي لقراءة المستقبل المجهول.

خرائط فهم

يحتاج المجال العام، في زمن السرعة، إلى وحدات معنى كبيرة وقابلة للتداول، فالعالم المعاصر يفيض بأحداث متلاحقة ومتشابكة، والذهن البشري يميل إلى البحث عن أسماء تختصر النمط قبل التفاصيل. لذلك تعيش هذه المصطلحات طويلاً: لأنها تمنح الشعوب والكتّاب وصنّاع القرار شعوراً بأن الحاضر ليس مجهولاً كلياً، وأن الماضي ترك وراءه خرائط أولية لفهم ما يتكرر من صدمات وتحولات.

وهنا يجب الحذر؛ فكثيراً ما دفع نجاح المصطلح إلى الإفراط في استدعائه، فيما تحمل الاستعارة القوية دائماً خطر أن تفقد دقتها وتتحول إلى قالب جاهز. غير أن الوقائع لا تُقاس بهذا التبسيط؛ فليس كل تفوق علمي يستحق أن يُسمّى «لحظة سبوتنيك»، ولا كل انسحاب مضطرب يصلح أن يُختزل في «لحظة كابول»، ولا كل تسوية أو مهادنة يمكن أن تُحمَّل تلقائياً معنى «لحظة ميونخ»، فالمعيار ليس جاذبية التشبيه، بل مدى انطباق بنيته العميقة على الحالة الموصوفة.

في اشتغاله على تاريخ المفاهيم، نبّه المؤرخ راينهارت كوزيليك، إلى أن المفاهيم صيغ تاريخية متنازع عليها، تعيد ترتيب العلاقة بين الماضي والمستقبل، وتحمل في داخلها خبراتٍ وتوقعاتٍ ومواقف. أي أن المفهوم لا يكتفي بوصف الحدث، بل يصنع جزءاً من الطريقة التي نراه بها.

تفكيك المصطلحات

التعامل الجاد مع هذه المصطلحات لا يستقيم إلا عبر تفكيكها على مستويات ثلاثة: أولها الواقعة المؤسسة في سياقها التاريخي الفعلي كما حدثت، وثانيها الحمولة الدلالية المتراكمة التي اكتسبها الاسم مع الزمن حتى تجاوز لحظته الأولى، وثالثها مدى صلاحية إسقاطه على الحالة الجديدة؛ أي التحقق مما إذا كانت هذه الحالة تنتمي حقاً إلى البنية التاريخية نفسها، أم أننا نلصق بها اسماً جاهزاً لأن سطوته البلاغية أيسر من مشقة التحليل.

عند هذه النقطة يتكشف الفارق بين كتابةٍ تنفذ إلى العمق وأخرى تكتفي بالسطح. فالأولى تتعامل مع المصطلح بوصفه أداة فحص وتمحيص، وتختبر ما يكشفه وما يحجبه، أما الثانية فتستعيره كزينة لغوية براقة.

يمكننا أن نصل إلى خلاصة هنا، وهي أن التاريخ لا يخلّف وراءه وقائع فقط، بل يترك لغةً لفهم الوقائع اللاحقة؛ أسماء لبعض المدن، وبعض المعارك، وبعض المؤتمرات، وبعض الكوارث، تغادر زمنها المباشر وتتقولب في شكل "المفهوم". هناك تحديداً، في تلك المسافة الفاصلة بين الذاكرة والتحليل، تولد المصطلحات الكبرى التي تساعدنا على قراءة الحاضر واستشراف المستقبل.

ولذلك فإن السؤال الحقيقي ليس: ماذا كانت لحظة سبوتنيك؟ أو ما هي لحظة كابول؟ بل: كيف صارتا لحظتين تختصران الكثير من التفكير؟

حين نطرح السؤال بهذه الصورة، نكتشف أن هذه المصطلحات أصبحت أنماطاً يكرر بها البشر صعودهم، وانكشافهم، وترددهم، ومغامرتهم، وخوفهم من التأخر، وخوفهم من السقوط. ومن هنا تنبع ضرورتها، كما تنبع ضرورة نقدها؛ حتى لا تسجننا داخل فهم مسبق.