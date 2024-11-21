مدير منظمة الصحة العالمية يخرج من المستشفى في البرازيل

قال مستشفى ساماريتانو بارا دا تشيجوكا في ريو دي جانيرو، عاصمة البرازيل، إن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس خرج من المستشفى بعد أن قضى الليل تحت الملاحظة.

وأوضح المستشفى أن تيدروس كان قد نُقل إليه عصر أمس الأربعاء و"أُجريت له كل الفحوص اللازمة والتي أكدت سلامة المؤشرات الصحية وخرج من المستشفى هذا الصباح".

وكانت صحيفة أو جلوبو البرازيلية قد ذكرت في وقت سابق من اليوم الخميس أن تيدروس حصل على رعاية طبية في المستشفى وكان " مصابا بأعراض التهاب في الأذن الداخلية وارتفاع في ضغط الدم"، بعد أن ظهرت عليه علامات توعك في وقت سابق من هذا الأسبوع على هامش قمة مجموعة العشرين.

ووفقا لتقرير الصحيفة، تولى متخصصون طبيون مناوبون فحص تيدروس خلال قمة مجموعة العشرين يوم الاثنين، وحصل على دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم، لكنه خرج بمجرد استقرار حالته.

واختُتمت قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو هذا الأسبوع بإطلاق دعوات للتعاون بشأن السياسات الضريبية وتغير المناخ والحد من الفقر.



