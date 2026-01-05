الصين وروسيا تدينان الهجوم الأمريكي على فنزويلا

دانت روسيا والصين بشدة الهجوم الأمريكي على فنزويلا في في وقت مبكر من صباح أمس الأول السبت.

وطالبت الدولتان بالإفراج عن الزعيم الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، اللذين احتجزتهما الولايات المتحدة.

وصرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا في جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم الاثنين، بأن بلاده تدين بشدة العمل العدواني المسلح الأمريكي ضد فنزويلا، وتدعو الولايات المتحدة إلى الإفراج الفوري عن الرئيس المنتخب شرعياً لفنزويلا وزوجته.

وأكد نيبنزيا بأن روسيا تدعم مسار فنزويلا المتمثل في حماية المصالح الوطنية وسيادة البلاد.

وأشار المندوب الروسي إلى أن "الولايات المتحدة، من خلال عملياتها في فنزويلا، تعطي زخماً جديداً للاستعمار الجديد".

وأردف نيبنزيا: "لا يمكن السماح للولايات المتحدة بأن تُنصّب نفسها قاضياً".

ووصف عملية اعتقال الولايات المتحدة لمادورو، بأنها عمل من أعمال قطاع الطرق.

وقال نيبنزيا: "أصبح الهجوم على الزعيم الفنزويلي، والذي أسفر عن مقتل عشرات المواطنين الفنزويليين والكوبيين، في نظر الكثيرين، ينذر بالعودة إلى حقبة الفوضى والهيمنة الأمريكية بالقوة".

وقالت الصين إنه لا يمكن لأي دولة أن تقوم بدور شرطة العالم، ولا يمكن لأي دولة أن تتولى منصب القاضي الدولي.

وشدد المندوب الصيني على أن الوسائل العسكرية ليست حلاً للمشاكل، متابعاً أن الاستخدام التعسفي للقوة لن يؤدي إلا إلى أزمة أكبر.

كانت الولايات المتحدة قد أعتقلت مادورو وزوجته في عملية عسكرية أول أمس السبت، متهمة أياه بالتعاون مع مهربي المخدرات وإرهابيين مرتبطين بالمخدرات لنقل أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

ودفع مادورو ببراءته لدى مثوله أمام محكمة أمريكية اليوم الاثنين، وقال للقاضي "إنني رجل محترم ورئيس لبلادي".






