ما هي قوات «دلتا» التي اعتقلت مادورو؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم أن القوات الأميركية ألقت القبض على الرئيس نيكولاس مادورو بعدما نفّذت "ضربة واسعة النطاق" على فنزويلا ورئيسها والذي أُلقي القبض عليه مع زوجته ونقلا إلى خارج البلاد".

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مصادر مطلعة، أن العملية نُفذت بواسطة قوة "دلتا"، وهي واحدة من أكثر الوحدات الخاصة سرية واحترافاً في الجيش الأميركي.

تتولى قوات "دلتا" تنفيذ عمليات مكافحة "الإرهاب"، وتحرير الرهائن، والتدخل السريع في البيئات عالية الخطورة، كما تقوم بمهام استطلاع وتنفيذ عمليات سرية تُصنف ضمن إطار حماية الأمن القومي الأمريكي، مع اعتماد كبير على الإنزال الجوي والاشتباكات المباشرة.

التأسيس

تأسست في 21 نوفمبر 1977، في سياق ما تصفه الولايات المتحدة بتزايد الحوادث "الإرهابية" خلال سبعينيات القرن الماضي، والتي حظيت آنذاك بمتابعة إعلامية واسعة.

فكرة الإنشاء

وجاءت فكرة إنشائها بدافع من الضابط تشارلي بيكوث، أحد عناصر القوات الخاصة في الجيش الأمريكي المعروفة بـ"القبعات الخضراء"، مستفيداً من خبرته القتالية في حرب فيتنام، ومن احتكاكه المباشر بالقوات البريطانية الخاصة "الخدمة الجوية الخاصة" (SAS) ضمن برامج تبادل الخبرات.

الاسم الرسمي للوحدة

تسمى قوات "دلتا" بوحدة العمليات الأولى للقوات الخاصة – دلتا ، بينما يُستخدم لها الاسم الحركي"الوحدة". ويقع مقر قيادتها في قاعدة فورت براغ بولاية كارولاينا الشمالية.

تُعد قوات دلتا الأمريكية واحدة من أكثر وحدات النخبة سرية وتأثيرًا في العالم، إذ أُنشئت خصيصًا لتنفيذ مهام مكافحة الإرهاب والعمليات عالية الخطورة.

أبرز أعمالها

شاركت القوة في محاولة إنقاذ رهائن السفارة الأمريكية في طهران عام 1980، رغم فشل العملية لأسباب لوجستية، وتدخلت في إخلاء السفارة الأمريكية في ليبيا خلال أحداث بنغازي عام 2012، واعتقلت أبو أنس الليبي في طرابلس عام 2013، وساهمت في القبض على زعيم عصابة المخدرات المكسيكية "إل تشابو" عام 2016، وشاركت في العملية التي استهدفت زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي في سوريا عام 2019، كما أسهمت في القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين عام 2003، وكان لها دور رئيسي في تعقب وقتل أبو مصعب الزرقاوي عام 2006، وشاركت في عمليات واسعة بأفغانستان عقب هجمات 11 سبتمبر، ونفذت مهام سرية ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.

كيف تعمل "دلتا"؟

تعتمد قوات "دلتا" على: عمليات محددة وسريعة، وتعاون استخباراتي عميق تحت مظلة قيادة العمليات الخاصة المشتركة، وفرق صغيرة عالية الكفاءة تعتمد على التفوق المعلوماتي، وقابلية "الإنكار الرسمي" لتوفير هامش مناورات سياسية، ما يجعل استدعاؤها قراراً سياسياً بقدر ما هو عسكري.