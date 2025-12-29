واشنطن تضخ ملياري دولار للأمم المتحدة لمواجهة "أزمة تمويل" حادة

قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم ملياري دولار لدعم الجهود الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، في خطوة تأتي بعد التخفيضات الكبيرة التي أجرتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على المساعدات الخارجية خلال عام 2025.

وكانت الولايات المتحدة قد خفضت إنفاقها على المساعدات هذا العام، كما قلصت جهات مانحة غربية رائدة، مثل ألمانيا، مساعداتها هي الأخرى عقب تحويل أولوياتها المالية إلى المجال الدفاعي؛ مما تسبب في أزمة تمويل حادة للأمم المتحدة.

وأوضح المسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تتعهد بتخصيص ملياري دولار لتمويل برامج المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة، دون الكشف عن تفاصيل توزيع هذه الأموال أو ما إذا كانت هناك تعهدات إضافية مرتقبة في المستقبل القريب.

وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن إجمالي المساهمات الإنسانية الأمريكية للمنظمة انخفض إلى حوالي 3.38 مليار دولار في عام 2025، أي ما يعادل حوالي 14.8% من الإجمالي العالمي، ويمثل هذا انخفاضاً حاداً عن 14.1 مليار دولار في العام السابق، وعن الذروة التي بلغت 17.2 مليار دولار في عام 2022.

وكانت الأمم المتحدة قد أطلقت في وقت سابق من ديسمبر الجاري نداءً لجمع 23 مليار دولار خلال عام 2026 للوصول إلى 87 مليون شخص معرضين للخطر، وهو نصف المبلغ الذي طلبته لعام 2025 وبلغ 47 مليار دولار، مما يعكس تراجع دعم المانحين رغم تصاعد الاحتياجات العالمية.

وفي هذا السياق، صرح توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، بأن الاستجابة الإنسانية التي تقدمها المنظمة تعاني من ضغط شديد ونقص حاد في التمويل، مؤكداً أن هذا الوضع يفرض اتخاذ "خيارات قاسية" لإعطاء الأولوية لمن هم في حاجة ماسة مقارنة بغيرهم.