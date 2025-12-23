مكافأة عيد الميلاد".. واشنطن تعرض 3 آلاف دولار للمهاجرين مقابل مغادرة البلاد طواعية

تعرض الحكومة الأمريكية حافزاً مالياً للمهاجرين الذين لا يحملون إقامة قانونية؛ وذلك لتشجيعهم على مغادرة البلاد طواعية قبل نهاية العام، في برنامج تسوّقه الإدارة الأمريكية تحت مسمى "مكافأة عيد الميلاد".

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن المهاجرين الذين يسجلون أسماءهم للمغادرة الطوعية بحلول 31 ديسمبر الجاري، سيحصلون على تذاكر طيران مجانية إلى بلدانهم، بالإضافة إلى دفعة مالية قدرها 3000 دولار.

يُذكر أن الحكومة كانت تعرض، منذ مايو الماضي، مبلغ 1000 دولار للمهاجرين الراغبين في ترتيب مغادرتهم عبر تطبيق للهاتف المحمول يتيح خاصية "الترحيل الذاتي".

إلا أن وزارة الأمن الداخلي كثفت حالياً الترويج للبرنامج من خلال حملة مخصصة تتزامن مع أجواء الأعياد، لدعوة المهاجرين لقبول هذا العرض المحدود زمنياً والعودة إلى أوطانهم قبل نهاية العام.

ويأتي هذا الإجراء في وقت يعيش فيه كثير من المهاجرين غير النظاميين في الولايات المتحدة منذ سنوات أو عقود، حيث يعتبرونها وطنهم الأول.

ومع ذلك، جعل الرئيس دونالد ترامب عمليات الترحيل الجماعي ركيزة أساسية في ولايته الثانية؛ إذ اشتدت حملات المداهمة، ونفذت إدارة الهجرة والجمارك عمليات أكثر صرامة لاحتجاز وترحيل المهاجرين الذين لا يملكون وضعاً قانونياً.