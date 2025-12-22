ترامب يوقع مذكرة لنقل أنظمة الاتصالات الأمريكية لنطاقات تردد جديدة

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مذكرة رئاسية توجه بالتخطيط الفوري لنقل أنظمة الاتصالات الفيدرالية التي تستخدم حاليا نطاق التردد 7.125-7.4 جيجاهرتز لإتاحة استخدامه تجاريا بكامل طاقته لشبكات الجيل السادس للاتصالات (جي6).

وبحسب المذكرة الرئاسية، أمام الوكالات الفيدرالية مهلة 12 شهراً لتقديم خطط نقل تضمن حماية مهام الأمن القومي، مع إتاحة هذا النطاق الترددي المتميز للصناعة الأمريكية.

كما توجه المذكرة بدراسة فورية لنطاقين تردديين آخرين بالغي الأهمية وهما 2.69-2.9 جيجاهرتز و4.4 - 4.94 جيجاهرتز ، في إطار الجهود الرامية لإتاحة المزيد من الترددات للاستخدام التجاري بكامل طاقته لشبكات الجيل السادس.

وتُوجه المذكرة وزير الخارجية ومسؤولي الإدارة الأمريكية الآخرين إلى تعزيز ريادة الولايات المتحدة في مجال شبكات الجيل السادس من خلال الجهود الدبلوماسية.

ستوفّر شبكات الجيل السادس البنية التحتية اللازمة لتشغيل أحدث التقنيات خلال العقد القادم، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، والإنسان الآلي، والتقنيات القابلة للزرع، والعديد من التطورات الأخرى. كما ستوفر سرعات اتصال أسرع بشكل كبير، وزمن استجابة منخفض للغاية، وسعة بيانات أعلى.





