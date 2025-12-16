ترامب يعلن تصنيف مادة الفنتانيل "سلاح دمار شامل"

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف الفنتانيل على أنه "سلاح دمار شامل"، وهي خطوة توسع بشكل كبير سلطة الحكومة الأمريكية في مكافحة المواد المخدرة المصنعة التي توصف بأنها سبب عشرات الآلاف من الوفيات بجرعات زائدة بالولايات المتحدة كل عام.

ويشير هذا التصنيف، غير المسبوق بالنسبة للمخدرات، إلى نية ترامب في التعامل مع الفنتانيل ليس فقط كأزمة صحية عامة، بل كتهديد للأمن القومي يضاهي الحرب الكيميائية. ويمكن التصنيف، الذي يصعد الهجوم على ما يقول إنها عصابات مصممة على إغراق الولايات المتحدة بالمخدرات، البنتاجون من مساعدة أجهزة إنفاذ القانون، ويسمح لوكالات الاستخبارات باستخدام الأدوات التي عادة ما تكون مخصصة لمكافحة انتشار الأسلحة ضد مهربي المخدرات.

وقال ترامب في حفل أقيم في البيت الأبيض لتكريم أفراد الجيش المكلفين بالمساعدة في مراقبة الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك "نحن نصنف الفنتانيل رسميا سلاحا للدمار الشامل".

وجاء في الأمر التنفيذي أن "الفنتانيل غير المشروع أقرب إلى سلاح كيميائي منه إلى مخدر".

وفتح تصنيف ترامب لعصابات المخدرات هذا العام كمنظمات إرهابية أجنبية الباب أمام تنفيذ أعمال عسكرية ضدها. ومنذ أوائل سبتمبر ، نفذت إدارة ترامب أكثر من 20 ضربة على سفن يشتبه في نقلها مخدرات بمنطقة البحر الكاريبي والمحيط الهادي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا.

وتعد المكسيك أكبر مصدر للفنتانيل المتجه إلى الولايات المتحدة. ويتم الحصول على عدد من المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيعه من الصين.