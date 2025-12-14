الشرطة الأمريكية تحتجز شخصاً في حادث إطلاق النار بجامعة براون

أعلنت شرطة ولاية رود آيلاند الأمريكية احتجاز شخص على خلفية حادث إطلاق نار في جامعة براون أسفر عن مقتل طالبين، وفق ما قاله حاكم الولاية الواقعة في شمال شرق الولايات المتحدة دان ماكي، اليوم الأحد.

وقال ماكي إنه متعاطف مع الضحايا الذين فقدوا حياتهم. وأصيب تسعة أشخاص آخرين في إطلاق النار الذي وقع أمس السبت، وأفادت تقارير بأن حالتهم مستقرة.

ولم تقدم أي تفاصيل إضافية عن الشخص المحتجز.

وفي وقت متأخر من مساء السبت، نشرت الشرطة مقطع فيديو يظهر مشتبها به يرتدي ملابس سوداء، دون أن تكون ملامح وجهه واضحة، وقالت إنه بدا وكأنه غادر الحرم الجامعي سيرا على الأقدام.

وطُلب من طلاب الجامعة، وهي مؤسسة خاصة تابعة لرابطة "آيفي ليج" في عاصمة الولاية بروفيدنس، وكذلك من سكان المناطق المحيطة، البقاء في أماكنهم، قبل أن يُرفع هذا الإجراء لاحقا.

وتقع مدينة بروفيدنس جنوب بوسطن ويبلغ عدد سكانها نحو 200 ألف نسمة.

وتتكرر حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، في المدارس وأماكن العمل والمتاجر الليلية والنوادي الليلية والفعاليات الكبرى، حيث تتوافر الأسلحة النارية، بما في ذلك بعض الأسلحة شبه الآلية، بسهولة.

وعلى الرغم من موجات الغضب الواسعة التي تعقب الحوادث الأشد فتكا، فإن الجهود الرامية إلى تشديد قوانين السلاح فشلت لسنوات.