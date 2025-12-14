ترامب يُحاصر أوبك بـ "نفط فنزويلا".. هل تُفقد أسعار الوقود سيطرتها قبل الانتخابات؟

في تصعيد عسكري وسياسي ، استولت الولايات المتحدة هذا الأسبوع على ناقلة نفط ضخمة قبالة سواحل فنزويلا، و يمثل أحدث توغلات إدارة ترامب، يكشف عن خطة أوسع بكثير تتعلق بالهيمنة على سياسة النفط في نصف الكرة الغربي.

حين تدعي واشنطن محاربة المخدرات كما ذكرت تقارير اعلامية إمريكية ، تتجه الأنظار إلى أكبر احتياطي نفطي في العالم وإلى مصالح ترامب في تأمين النفط وتخفيض الأسعار بعيداً عن سيطرة أوبك.

ويمثل الاستيلاء الأمريكي على ناقلة نفط ضخمة قبالة فنزويلا هذا الأسبوع تصعيدًا وقحًا للتوغلات العسكرية المتكررة لإدارة ترامب في المنطقة. إنه أيضًا مؤشر أوسع على التزايد المستمر في التدخل الأمريكي في سياسات البترول بأمريكا الجنوبية.

ومن جانب أخر تتصدر الولايات المتحدة الإنتاج العالمي للنفط والغاز، لكن استراتيجية الأمن القومي الجديدة للرئيس ترامب ،التي تُعرف باسم "مبدأ ترامب الإضافي" ، تؤكد على سيطرة أمريكية أكبر على نصف الكرة الغربي، بما في ذلك نفوذ أوسع على أمريكا الجنوبية، التي تتصدر العالم بشكل متزايد في نمو إنتاج النفط الجديد.

ويرتبط كل ما تفعله إدارة ترامب تقريبًا في أمريكا الجنوبية ،من الضغط على فنزويلا إلى إنقاذ الأرجنتين بقيمة 20 مليار دولار والدفاع عن المياه الإقليمية لغيانا بـــ " الذهب الأسود" المتمثل في النفط الخام.

ففي الوقت الذي يركز فيه البيت الأبيض على مخاوف الأمن القومي المتعلقة بتهريب المخدرات والهجرة، عبر قصف القوارب وقتل أكثر من 80 شخصًا حتى الآن في إجراءات متكررة مشكوك فيها قانونيًا، فإن فنزويلا هي موطن لأكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم.

ومع تغيير النظام وقوانين جديدة تفتح النفط الفنزويلي لمزيد من الاستثمار الأمريكي والأجنبي يمكن أن يؤدي إلى تدفقات نفطية أكبر بكثير،ولم تكن المناورات الأمريكية تجاه فنزويلا مجرد عملية جيوسياسية عابرة؛ فقد كانت جزءاً من 'مبدأ ترامب' الذي يهدف إلى تفكيك نفوذ أوبك.

والجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي يسعى للاستحواذ على أكبر احتياطي نفطي في العالم للتحكم المباشر في الإمدادات، مما يضمن له تحقيق أهم أهدافه السياسية: خفض أسعار الوقود عند المضخات المحلية، وبالتالي التحرر من الاعتماد على قرارات المنظمة الدولية."

قال خورخي ليون، رئيس التحليل الجيوسياسي في مؤسسة ريستاد إنيرجي للأبحاث: "في السنوات الخمس المقبلة، سنرى الكثير من النفط قادمًا من أمريكا الجنوبية".

وأضاف: "أعتقد أنه سيكون هناك نفوذ أمريكي متزايد في المنطقة لجذب الشركات الأجنبية والأمريكية، على غرار ما حدث في الثمانينيات عندما كان هناك الكثير من المستثمرين الأمريكيين في أمريكا الجنوبية.

لن أتفاجأ إذا رأيت موجة جديدة من الشركات تعود إلى هناك لإطلاق العنان لإمكانات النفط الهائلة هذه".

وأوضح ليون : أنه إذا نجح ترامب في إزاحة مادورو، فقد تشهد الولايات المتحدة استثمارات أكبر بكثير في النفط الفنزويلي، وهو خام أثقل تفضله مصافي التكرير الأمريكية حتى على الخام الأمريكي. ومع ذلك، هذا الأمر يواجه عقبة كبيرة، حيث من المرجح أن يقاوم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بشدة، وقد أصر بالفعل على أن بلاده لن تصبح "مستعمرة نفطية" أمريكية واتهم ترامب بالقرصنة.

قال فرانسيسكو مونالدي، مدير برنامج الطاقة لأمريكا اللاتينية في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة رايس، إن النفط هو "جزء من اللغز" في جميع تدخلات ترامب في فنزويلا والقارة الأوسع، ولكنه ليس بالضرورة العامل المحفز الرئيسي.

و أضاف مونالدي: "لدى ترامب وجهة نظر بأنه يمكنه السيطرة على احتياطيات المعادن، و"يبدو أن الأمر جزء من فكرة ترامب حول نوع من مبدأ مونرو الجديد.

البعض يسميه "مبدأ دونرو" (Donroe)، إنه يريد أساسًا أن يكون للولايات المتحدة دور مهيمن في المنطقة من حيث المواد الخام والحد من دور المنافسين الجيوسياسيين، مثل الصين، التي تمثل تحديًا".

قال مونالدي إن أعمال النفط الأمريكية المحلية تنضج وتظهر علامات على الوصول إلى مرحلة التشبع، وتريد الولايات المتحدة المزيد من السيطرة على البترول العالمي خارج الشرق الأوسط وروسيا.

تساعد شركات مثل إكسون موبيل و شيفرون بالفعل في نمو الإنتاج في أمريكا الجنوبية في وقت تتجه فيه سياسات القارة أكثر نحو اليمين ، سواء كان ذلك مصادفة أم لا.

واختتم مونالدي قائلاً: "الخلاصة هي أن المنطقة يمكن أن تصبح أكثر توافقاً بكثير مع الرئيس ترامب. لم يكن الأمر كذلك منذ وقت طويل، فقد كانت المنطقة محكومة باليسار أو اليسار المتشدد، الذي كان شديد العداء للولايات المتحدة".

تعد فنزويلا موطنًا لأكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم ولكنها تنتج أقل من 1٪ من الإنتاج النفطي العالمي، وهي بالتأكيد أكبر دولة متخلفة عن الإنتاج من منظور استخراج البترول على هذا الكوكب.

بعد أن كانت فنزويلا لاعبًا رئيسيًا تضخ ما يقرب من 4 ملايين برميل من النفط يوميًا، انخفضت أحجامها من 3.2 مليون برميل يوميًا في عام 2000 إلى حوالي 960 ألف برميل اليوم تحت الأنظمة الاشتراكية الاستبدادية لمادورو وسلفه هوغو شافيز، نتيجة مزيج من سوء الإدارة ونقص الاستثمار وتصاعد العقوبات الأمريكية.

باستثناء إيران، ربما لا يوجد بلد يثير غضب ترامب أكثر من فنزويلا في أي من فترتيه الرئاسيتين حتى الآن. فشلت العقوبات والتهديدات المتكررة في إجبار مادورو على ترك منصبه حتى الآن.

وفي حين أن إدارة ترامب قد تكون مركزة حقًا على المخدرات والهجرة، قال مونالدي إن فنزويلا وحزام أورينوكو النفطي الغني يمثلان أداة جيوسياسية رئيسية.

ومن جانب اخر "تبدو فنزويلا قطعة مهمة جدًا من اللغز، إنها بعيدة عن المناطق الجيوسياسية التي تمثل مشكلة في نصف الكرة الشرقي، والاحتياطيات النفطية موجودة، والمخاطر الجيولوجية منخفضة جدًا.

كما أن المشاكل في فنزويلا تكمن فوق الأرض""يمكن لفنزويلا أن تنتج4 أو حتى 5 أضعاف كمية النفط ، من الناحية الفنية على الأقل. وهذا يتطلب عشرات المليارات من الدولارات في الاستثمارات".

بدءًا من هذا الخريف، شنت الولايات المتحدة أكثر من 20 ضربة معروفة ضد قوارب في المنطقة الفنزويلية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصًا.

وتصر الإدارة، دون تقديم أدلة، على أن القوارب كانت تهرب المخدرات، وقد عزز ترامب من القوة العسكرية في المنطقة، مرسلاً حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس جيرالد آر فورد إلى الكاريبي مع مجموعة من الطائرات المقاتلة والمدمرات الموجهة.

وفي تصعيد آخر في 10 ديسمبر الماضي ، استولت الولايات المتحدة على ناقلة النفط المعاقبة "سكيبّر" (Skipper) بزعم قيامها بشحنات غير قانونية متكررة من النفط الفنزويلي والإيراني. وتهدد الإدارة بالاستيلاء على المزيد من الناقلات في المستقبل، مما قد يزيد من شل الاقتصاد الفنزويلي.

في مقابلة جديدة مع " بوليتيكو"، قال ترامب إن أيام مادورو "معدودة"، لكنه رفض التعليق على غزو بري محتمل لفنزويلا. وعندما سُئلت عن علاقة النفط، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي في بيان إن ترامب يركز على وقف مهربي المخدرات الذين ي جلبون السموم القاتلة إلى الولايات المتحدة.

وأضافت: 'سيواصل الرئيس استخدام كل عنصر من عناصر القوة الأمريكية لوقف تدفق المخدرات إلى بلادنا'." .

وكم جانب اخر ، منح ترامب شركة شيفرون ترخيصًا مقيدًا جديدًا لإنتاج النفط في فنزويلا. وباعتبارها المنتج الأمريكي الوحيد للنفط في البلاد ، حيث عملت شيفرون في فنزويلا لمدة قرن ، تنتج "شيفرون "حوالي 25٪ من الخام الفنزويلي بالشراكة مع شركة النفط الحكومية ،ومع ذلك، تشحن فنزويلا حوالي 80٪ من نفطها إلى الصين بخصومات كبيرة بسبب العقوبات الأمريكية.

وقال مايك ويرث، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة شيفرون، إن الظروف الجيوسياسية صعبة، لكن إمكانات فنزويلا تستحق الجهد،وأضاف أن "أنواع التقلبات التي تراها في أماكن مثل فنزويلا تمثل تحديًا.

لكننا نلعب لعبة طويلة الأمد. فنزويلا مباركة بالكثير من الموارد والخيرات الجيولوجية. ونحن ملتزمون تجاه شعب هذا البلد ونرغب في أن نكون جزءًا من إعادة بناء اقتصاد فنزويلا في الوقت الذي تتغير فيه الظروف".

ومن جانبة اكد مات ريد، نائب رئيس استشارات الطاقة والجيوسياسية ، إن الكثير من التركيز على النفط الفنزويلي يشمل سياسيين جمهوريين متشددين ومعارضي مادورو في فنزويلا الذين يطالبون بمزيد من التدخل العسكري الأمريكي.

وأضاف ريد: "إنهم يحاولون إقناع ترامب بالانخراط بكل ثقله والتخلص من مادورو، مقدمين الحجة بأن هناك أيضًا حوافز اقتصادية مرتبطة بالنفط". وأكد أن ترامب يريد بالتأكيد التخلص من مادورو وفتح إمكانات النفط الفنزويلي، لكنه يفضل القيام بذلك دون تكرار غزو الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

واختتم ريد: "أعتقد أن ما يريده هو تضييق الخناق وجعل بقاء مادورو غير ممكن ، والتأكد من أن الجميع يفهم أنه ربما يمكن للولايات المتحدة وفنزويلا أن يفتحا صفحة جديدة بمجرد خروجه من الصورة".