أكسيوس: ترامب يخطط لتعيين جنرال أمريكي لقيادة الأمن بغزة

نقل موقع أكسيوس اليوم "الخميس" عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليون أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعتزم تعيين جنرال أمريكي لقيادة (قوة الاستقرار الدولية) في قطاع غزة.

ويعطي قرارٌ تبناه مجلس الأمن الدولي في 17 نوفمبر تفويضا (لمجلس سلام) والدول التي تتعاون معه من أجل تأسيس قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة.

وذكر موقع أكسيوس أن مايك والتز مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الذي زار إسرائيل هذا الأسبوع، أبلغ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين بأن إدارة ترامب ستتولى قيادة قوة الاستقرار الدولية وستعين جنرالا قائداً لها.

وقال ترامب للصحفيين "الأربعاء" إنه من المتوقع الإعلان عن أسماء قادة العالم الذين سينضمون لمجلس السلام الخاص بغزة مطلع العام المقبل.

ووصف قرار مجلس الأمن، الذي صاغته الولايات المتحدة، مجلس السلام بأنه إدارة انتقالية "ستضع الإطار العام، وتُنسق التمويل اللازم لإعادة إعمار غزة" بما يتماشى مع خطة ترامب للسلام المكونة من 20 بنداً لإنهاء الحرب في غزة.