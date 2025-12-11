ترامب يبيع الإقامة الأمريكية للأثرياء مقابل مليون دولار!

في خطوة مثيرة للجدل، أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسميًا برنامج هجرة جديدًا يهدف إلى استقطاب الثروات الأجنبية مقابل تسريع الحصول على الإقامة. هذا البرنامج، المعروف باسم "بطاقة ترامب الذهبية"، يمثل تحولاً جذرياً في سياسة الهجرة، حيث يضع العبء المالي في صدارة متطلبات الدخول.

وقد كشف الرئيس دونالد ترامب عن تفاصيل هذا المسار المالي للهجرة الذي يعد بالحصول على "الإقامة في وقت قياسي"، بالإضافة إلى خطط لـ "البطاقة البلاتينية" الأكثر تكلفة.

تسمح "تأشيرة بطاقته الذهبية" للأجانب بدفع مليون دولار لتسريع طلب الحصول على تأشيرتهم، أو لشركات بدفع مليوني دولار لرعاية عامل أجنبي يرغبون في إحضاره إلى الولايات المتحدة.

وهو ما أكده ترامب خلال تصريحاته في فعالية المائدة المستديرة بالبيت الأبيض.

وأضاف ترامب: "بشكل مثير جدًا، بالنسبة لي وللبلاد، لقد أطلقنا للتو 'بطاقة ترامب الذهبية'". وقد تم إطلاق الموقع الإلكتروني للتأشيرة، (trumpcard.gov)، ويتضمن رابطًا للطلب الرسمي، ووعد بالحصول على "الإقامة في الولايات المتحدة في وقت قياسي". وجاء في الموقع: "مقابل رسوم معالجة لوزارة الأمن الداخلي (DHS) تبلغ 15,000 دولار، وبعد الموافقة على الخلفية، ومساهمة قدرها مليون دولار، يحصل المتقدم على الإقامة في الولايات المتحدة في وقت قياسي باستخدام بطاقة ترامب الذهبية".

وقت المعالجة

بمجرد تقديم مواد الطلب، ستستغرق العملية "أسابيع" وستشمل مقابلة، وفقًا للموقع. قد تُفرض رسوم إضافية على وزارة الخارجية "اعتمادًا على المتقدم".

ومن ضمن التفاصيل التي وردت في الموقع، أن المتقدم "سيحتاج إلى حضور مقابلة للحصول على التأشيرة وتقديم أي وثائق إضافية في الوقت المناسب".

كما يشير الموقع إلى أن المتقدم الناجح سيحصل على صفة المقيم الدائم القانوني كحامل تأشيرة EB-1 أو EB-2، وهي تأشيرات قائمة على التوظيف تُمنح للأفراد الذين لديهم قدرات "خارقة" أو "استثنائية".

بطاقة بلاتينية

يُلمح الموقع أيضًا عبر بياناته المنشورة إلى أن "بطاقة ترامب البلاتينية" ستأتي قريبًا ويدعو الأجانب لإضافة أسمائهم إلى قائمة الانتظار.

ومقابل 5 ملايين دولار، تعد الإدارة بأن المتقدمين المؤهلين سيكونون قادرين على "قضاء ما يصل إلى 270 يومًا في الولايات المتحدة دون أن يخضعوا للضرائب الأمريكية على الدخل غير الأمريكي".