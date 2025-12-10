استطلاع: 48% من الأمريكيين يعارضون الغارات على "قوارب المخدرات"

أظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز/إبسوس" أن شريحة كبيرة من الأمريكيين يعارضون الهجمات التي يشنها الجيش الأمريكي على القوارب المشتبه في نقلها مخدرات في مياه البحر الكاريبي والمحيط الهادي قرب فنزويلا، بما في ذلك نحو 20 بالمئة من الجمهوريين المؤيدين للرئيس دونالد ترامب.

وقال 48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع، إنهم يعارضون شن الغارات التي أودت بحياة 87 شخصاً دون الحصول على إذن من قاض أو محكمة أولاً، في حين قال 34 بالمئة منهم إنهم يؤيدونها. وعبر 18 بالمئة عن التردد أو عدم اليقين.

وفي أوساط الجمهوريين، أيد 67 بالمئة منهم الغارات وعارضها 19 بالمئة، في حين عارضها 80 بالمئة من الديمقراطيين وأيدها 9 بالمئة فقط.

ويأتي الاستطلاع الذي استمر ستة أيام، واختتم يوم الاثنين، وسط تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، إذ يدرس ترامب خيارات من بينها شن هجمات برية لمكافحة ما صورته واشنطن على أنه دور الرئيس نيكولاس مادورو في تهريب المخدرات. وينفي مادورو علاقته بتجارة المخدرات.

وجمع استطلاع رويترز/إبسوس ردوداً من 4434 شخصاً من البالغين في أنحاء الولايات المتحدة وأُجري عبر الإنترنت.






