ترامب: "نيويورك تايمز" عدو الشعب الأمريكي

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً حاداً على صحيفة "نيويورك تايمز"، متهماً إياها بنشر «تقارير مزيفة» حول تراجع قدراته الذهنية والجسدية، وواصفاً إياها بأنها «عدو للشعب» وداعياً إلى «اتخاذ موقف» تجاه ما وصفه بـ«التحريض والخيانة».

وقال ترامب في منشور على شبكته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إن أداءه الرئاسي يعد «الأقوى في التاريخ»، مؤكداً أنه أوقف «ثمانية حروب» وحقق «أعظم اقتصاد» وأعاد الاستثمارات إلى الولايات المتحدة، وأحكم السيطرة على الحدود الجنوبية، وأعاد بناء الجيش، وفرض أكبر تخفيضات ضريبية وتنظيمية.

وأوضح ترامب أنه يخضع لـ«فحوصات طبية كاملة ومملة» في مركز والتر ريد الطبي العسكري، وأن الأطباء منحوه «علامات مثالية»، مضيفاً أنه أجرى ثلاثة اختبارات إدراكية «صعبة» واجتازها بالكامل، في خطوة قال إن رؤساء سابقين تجنبوا القيام بها.

واعتبر ترامب أن التشكيك في صحته «افتراء متعمد» يهدف إلى تشويه صورته، مضيفاً: «سأعرف متى أتراجع، لكن ذلك ليس الآن».

كما هاجم الصحيفة لانتقاداتها المستمرة لنتائج انتخاباته السابقة، معتبراً أنها «منحازة وغير صادقة»، قبل أن يختم بالقول: «أفضل ما قد يحدث هو إيقاف نيويورك تايمز عن النشر».