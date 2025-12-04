ترامب يُحوّل صفقة "ديل" إلى فخ انتخابي للناخبين





هل بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملته الانتخابية لعام 2038 مبكرًا، عبر ما يشبه "بنك المستقبل للأطفال"؟ وهل تتحول صفقة "ديل" إلى حجر الأساس في سياسة أمريكية جديدة تعتمد على سلاسل من الإغراءات المالية؟

عندما يجتمع رئيس مثير للجدل مع ملياردير عملاق لتمويل "مستقبل 25 مليون طفل"، فإن الأمر يتجاوز حدود العمل الخيري التقليدي، ليبدو أقرب إلى صفقة سياسية بامتياز.

"حسابات ترامب": ألف دولار حكومية… و6.25 مليار دولار من آل ديل

أطلق ترامب مؤخرًا برنامج "حسابات ترامب" بأسلوب استعراضي، معلنًا عن منحة حكومية قدرها 1000 دولار لكل مولود جديد، مع مساهمة مذهلة بقيمة 6.25 مليار دولار من مايكل وسوزان ديل لتوسيع نطاق البرنامج.

ورغم أن ملايين الآباء يرون في هذه المبادرة "أموالًا مجانية" توفّر حدًّا أدنى من الأمان المالي، يؤكد النقاد أنها ليست سوى "منفعة تراجعية" مدروسة، تُستخدم لخلق ولاء سياسي واسع دون معالجة جذور فجوة الثراء الأميركية.

فهل نحن أمام مشروع وطني حقيقي لإصلاح ثقافة الادخار؟ أم أمام إغراء مالي ضخم مُعدّ بعناية لاستهداف الناخبين بطرق غير مباشرة؟

آلية البرنامج الحكومي: منحة لكل مولود… ومساهمات اختيارية

أعلن ترامب أن الحكومة الفيدرالية ستودِع 1000 دولار في حسابات فردية للأطفال المولودين بين 1 يناير 2025 و31 ديسمبر 2028.

ويمكن للعائلات المساهمة سنويًا بما يصل إلى 5000 دولار ابتداءً من منتصف عام 2026، فيما يستطيع أصحاب العمل تغطية ما يصل إلى 2500 دولار من هذا المبلغ.

ويُشترط لاستحقاق المنحة أن يكون الطفل مواطنًا أمريكيًا مولودًا داخل الولايات المتحدة، وأن يمتلك الطفل ووالداه أرقام ضمان اجتماعي.

وسيتم استثمار الأموال في صندوق منخفض التكلفة ومتنوع يتتبع مؤشر الأسهم الأميركية، لضمان نمو طويل الأجل.

كما سيتمكن الآباء من تقديم نموذج إلكتروني جديد (النموذج 4547) إلى دائرة الإيرادات الداخلية لإنشاء الحساب، على أن تبدأ وزارة الخزانة باستكمال العملية ذاتيًا في مايو 2026.

صفقة ديل: توسيع ضخم يشمل 25 مليون طفل

أما المكوّن الأكثر إثارة فهو هبة عائلة ديل، التي جاءت كتكملة للخطة الحكومية.

فالمنحة البالغة 6.25 مليار دولار ستقدّم 250 دولارًا إضافيًا للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، والمولودين قبل بدء الخطة الحكومية في يناير 2025.

وبذلك يتوسع البرنامج ليشمل ما لا يقل عن 25 مليون طفل عبر 75% من مناطق الرمز البريدي الأميركي.

ويُشترط للحصول على منحة ديل أن يعيش الطفل في منطقة لا يتجاوز متوسط دخلها 150 ألف دولار سنويًا. وتُودَع الأموال مباشرة في الحسابات الفردية من قبل وزارة الخزانة.

قيود الاستخدام: لا سحب قبل عمر 18.. ولأغراض محددة فقط

تُخصَّص هذه الحسابات للادخار طويل الأجل، ولا يمكن سحب الأموال قبل بلوغ الطفل 18 عامًا، مع تأجيل ضرائب الأرباح حتى موعد السحب.

ويُسمح باستخدام الأموال فقط في:

- التعليم العالي

- الحصول على شهادة أو تدريب بعد الثانوي

- شراء منزل

- بدء مشروع تجاري صغير

انتقادات حادة: منفعة تراجعية وتعقيد إضافي

ورغم الحفاوة الشعبية، يواجه البرنامج انتقادات واسعة. فالمؤيدون يصفونه بأنه "عالمي" وسهل التسجيل، لكن المعارضين يرونه منفعة تراجعية لأنه يمنح الجميع المبلغ نفسه بغض النظر عن احتياج الأسرة أو دخلها.

كما يشير الخبراء إلى أن "حسابات ترامب" تزيد مشروع الادخار الأميركي تعقيدًا، إذ تنضم إلى برامج قائمة مثل حسابات 529 التي تتمتع أصلًا بفوائد ضريبية ومرونة أكبر.

وقد أشارت مؤسسة الضرائب الأمريكية في تقرير حديث إلى أن حسابات 529 الحالية أكثر فاعلية من "حسابات ترامب" من حيث الإعفاءات الضريبية ومرونة الاستخدام.