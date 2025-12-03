"78 مرة بالدليل! زيلينسكي يحرج ترامب بــ "صفر امتنان"

فجّر الرئيس دونالد ترامب قنبلة سياسية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد، مدعياً أن "قيادة أوكرانيا لم تُعرب عن أي امتنان لجهودنا" فيما يتعلق بالحرب الدائرة هناك.

غير أن هذا الزعم لا يقترب من الحقيقة بأي حال من الأحوال، فالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لم يُعرب عن امتنانه للولايات المتحدة فحسب، بل كرّر ذلك في عشرات المناسبات ،مع توثيق ما لا يقل عن 78 مثالاً، منذ أن أطلقت روسيا غزوها الشامل لبلاده في أوائل عام 2022.

كما قام زيلينسكي بتوجيه الشكر لترامب شخصياً بشكل متكرر منذ انتخاب الأخير مرة أخرى الخريف الماضي.

هذه الإشادات لم تكن سرية؛ فقد أعلنها زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي، وأمام ترامب وجهاً لوجه، وأمام مسؤولين معينين من قبل ترامب وأعضاء في الكونغرس، سواء في أوكرانيا أو الولايات المتحدة أو في دول أخرى، بل وفي الأسبوع الماضي وحده.

في سياق الشكر المباشر، قال زيلينسكي لوزير الجيش دان دريسكول في كييف الأسبوع الماضي: "نحن ممتنون للغاية للرئيس ترامب، وللولايات المتحدة، وللشعب الأمريكي بأكمله"، وفقاً لملخص الاجتماع الذي نشره مكتب زيلينسكي.

وفي مؤتمر صحفي عُقد الأسبوع الماضي في اليونان، أعلن زيلينسكي: "كما أقدم امتناني العميق للشركات الأمريكية، ووزارة الطاقة، ورئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب"، شاكراً ترامب على جهوده لتزويد أوكرانيا بالطاقة، ومضيفاً: "نحن ممتنون لشعب الولايات المتحدة وللرئيس مرة أخرى".

وبعد أقل من ثلاث ساعات من نشر ترامب لادعائه الكاذب صباح الأحد الماضي ، نشر زيلينسكي على منصة التواصل الاجتماعي X: "أوكرانيا ممتنة للولايات المتحدة، ولكل قلب أمريكي، وشخصيًا للرئيس ترامب على المساعدة التي ، بدءًا من صواريخ جافلين، أنقذت الأرواح الأوكرانية".

هذا السلوك ليس غريباً، فقد نشر زيلينسكي أكثر من 40 تعبيرًا عن الامتنان للولايات المتحدة وقادتها على منصة X وحدها، مثل قوله في سبتمبر: "أنا ممتن للرئيس ترامب للتعاون القوي مع الولايات المتحدة"، وفي أغسطس: "نحن ممتنون لـ @POTUS على كل الجهود نحو سلام عادل ودائم"،كلمة @POTUS هي اختصار شائع وعلامة ) رسمية على وسائل التواصل الاجتماعي لـ رئيس الولايات المتحدة (President of the United States)

وفي 4 يوليونشر زيلينسكي : "هنأت الرئيس ترامب والشعب الأمريكي بأكمله بمناسبة يوم استقلال الولايات المتحدة. نحن - في أوكرانيا -ممتنون لكل الدعم المقدم"، ونشر في مايو: "أنا ممتن للرئيس ترامب" بعد التحدث إليه.

التوثيق الممنهج

جاء ادعاء ترامب الكاذب بعد أن رفض زيلينسكي خطة إدارة ترامب المكونة من 28 نقطة لإنهاء الحرب، والتي تضمنت العديد من التنازلات المقترحة لروسيا، وكرر ذلك صدى الاجتماع المثير للجدل الذي عقد في فبراير والذي قال فيه ترامب للرئيس الأوكراني: "عليك أن تكون أكثر امتناناً".

في يوم ذلك الاجتماع، نشرت مواقع اخبارية وصحف عالمية قائمة بأمثلة شكر زيلينسكي أو تعبيره عن الامتنان للولايات المتحدة أو مسؤوليها أو شعبها لدعمهم في زمن الحرب، وقد تم تحديث هذه القائمة بـ 44 مثالًا إضافيًا.

هذه القائمة ليست شاملة، حيث لم يتم مراجعة معظم التصريحات التي أدلى بها زيلينسكي باللغة الأوكرانية، ولا ما قاله في معظم محادثاته خلف الأبواب المغلقة.

ولكن تم تضمين الحالات التي نشر فيها مكتب زيلينسكي تقريرًا يشير إلى أنه أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة في اجتماع خاص، حيث تعمل هذه التقارير نفسها كتعبيرات عامة عن الامتنان.

وهناك الكثير من الأمثلة الموثقة على الامتنان التى نشرها زيلينسكي والتى تفند مزاعم ترامب منذ عام 2022 حتى 2025.



ففي 21 يناير 2022، أعلن زيلينسكي على منصة X: "شكرًا لك @POTUS على المساعدة الدبلوماسية والعسكرية غير المسبوقة (الأمريكية) لـ (أوكرانيا)".

وفي خطابه الافتراضي أمام الكونغرس الأمريكي في 16 مارس، شكر الولايات المتحدة على دعمها الساحق، والأسلحة، والقيادة في العالم الحر، والاعتراف بمجرمي الحرب، وكان "ممتنًا للرئيس جو بايدن لمشاركته الشخصية، لالتزامه الصادق بالدفاع عن أوكرانيا والديمقراطية".

وكرر زيلينسكي امتنانه في 16 مايو في خطاب لطلاب الجامعات لدور الولايات المتحدة، وفي 1 يوليو على X للقرار التاريخي بتوفير حزمة مساعدة أمنية جديدة، وفي 19 أغسطس على X تقديرًا لحزمة المساعدات العسكرية بقيمة 775 مليون دولار.

وفي ديسمبر 2022، شكر قادة مجموعة السبع على الدعم العسكري والاقتصادي والعقوبات، مؤكداً أن الولايات المتحدة "وحدت العالم الحر".

وخلال اجتماعه وخطابه أمام الكونغرس في 21 ديسمبر، شكر الرئيس بايدن، ودعم الحزبين، والكونغرس، و"شكرًا من شعبنا العادي إلى شعبكم العادي، الأمريكيين"، وأكد أن المساعدة المالية "بالغة الأهمية".

وخلال 2023 استمر الامتنان في 20 فبراير خلال اجتماعه مع بايدن، حيث شكر بايدن وفريقه والكونغرس والشعب الأمريكي على مستوى التعاون.

وفي 21 سبتمبر، أكد زيلينسكي لبايدن أن "حوارنا المنتظم هو دليل على أن بلدينا حليفان وصديقان استراتيجيان حقًا"، وشكر المساعدة الحيوية لمكافحة الإرهاب الروسي.

وفي خطاب في الأرشيف الوطني في اليوم نفسه، قال: "ليس هناك روح في أوكرانيا لا تشعر بالامتنان لكم، أمريكا". في أواخر العام، شكر الرئيس بايدن والكونغرس على الدعم القوي والقيادة، خاصة لحزم الدفاع الجوي والقذائف (20 نوفمبر)،

وشكر الكونغرس من الحزبين ومجلسيه في 6 ديسمبر، معرباً عن الامتنان "للموثوقية في العلاقات مع الولايات المتحدة".

وفي 23 نوفمبر، نشر على X شاكراً الشعب الأمريكي على تعاطفهم ودعمهم، مؤكداً أن "ملايين الأرواح الأوكرانية قد تم إنقاذها". وفي مؤتمر صحفي مشترك مع بايدن في 12 ديسمبر، قال: "أنا سعيد بوجودي هنا وشكرك شخصيًا ... شكراً لدعمك من الحزبين".

واستمرت رسائل الشكر إلى الإدارة الأمريكية خلال 2024 . ففي 16 يناير، شكر @SecBlinken والولايات المتحدة والقيادة الثابتة

وفي 12 مارس، شكر @POTUS جو بايدن على حزمة المساعدات العسكرية بقيمة 300 مليون دولار. وفي 20 مارس، أعرب عن امتنانه للولايات المتحدة بعد استضافة مستشار الأمن القومي جيك سوليفان.

وبعد إقرار الكونغرس حزمة المساعدات الإضافية في 20 أبريل، كتب ببساطة: "شكرًا لك يا أمريكا!". واستمر في شكر الرئيس بايدن والكونغرس في 24 مايو.

وخلال لقائهما في 7 يونيو، أكد زيلينسكي أن "هذا الدعم من الحزبين مع الكونغرس من المهم جدًا أن تظل الولايات المتحدة الأمريكية، وجميع الشعب الأمريكي، في هذه الوحدة مع أوكرانيا". وفي 13 يونيو، شكر ترامب وفريقه.

وفي 4 يوليو، تمنى زيلينسكي للولايات المتحدة القوة والوحدة، شاكراً "كل قلب أمريكي ينبض تضامنًا مع القلوب الأوكرانية".

وفي 9 يوليو، شكر ميتش ماكونيل على "ثباتك في الدفاع عن الحرية، واستمر في الشكر على أنظمة باتريوت الإضافية في 11 يوليو.

وبتاريخ 21 يوليو، شكر الرئيس بايدن على دعمه الثابت الذي ساعد في "منع بوتين من احتلال بلدنا".

واستمر الامتنان العميق مع بداية عام 2025. ففي 10 يناير، شكر زيلينسكي @POTUS على حزمة العقوبات الجديدة التي تستهدف قطاع الطاقة الروسي، مشدداً على أن "دعم الولايات المتحدة من الحزبين له أهمية حقيقية".

وفي 12 فبراير، أجرى محادثة هادفة مع ترامب، معبراً عن امتنانه "لاهتمامه بما يمكننا تحقيقه معًا". واستمر في شكر ترامب في 14 فبراير بعد لقائه بنائب الرئيس جيه دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو، مشيراً إلى تقديره "لتصميم الرئيس ترامب، الذي يمكن أن يساعد في وقف الحرب".

وفي 1 مارس، أعلن: "نحن ممتنون جدًا للولايات المتحدة على كل الدعم. أنا شاكر للرئيس ترامب، والكونغرس لدعمهما من الحزبين". وفي 18 مايو، أعرب عن امتنانه الخاص لترامب وفريقه لجهودهم لإنهاء الحرب.

وخلال يوم الذكرى (26 مايو)، أعربت أوكرانيا عن "امتنانها الخاص للولايات المتحدة وشعبها". وفي 25 يونيو، بعد لقاء "طويل وجوهري" مع ترامب، شكره قائلاً: "أنا أشكر السيد الرئيس، أشكر الولايات المتحدة".

ومع استمرار الجهود الدبلوماسية، شكر زيلينسكي ترامب مرة أخرى على استعداده لدعم أوكرانيا في 14 يوليو، وفي 5 أغسطس على "كل الجهود نحو سلام عادل ودائم".

وفي 18 أغسطس، خلال لقائه مع ترامب، شكره "على جهودك، جهودك الشخصية لوقف عمليات القتل ووقف هذه الحرب"، كما شكر السيدة الأولى ميلانيا ترامب على اهتمامها بقضية اختطاف الأطفال.

وفي 23 سبتمبر، شكر الرئيس ترامب على "التعاون القوي" وعلى عزمه على المساعدة في إنهاء الحرب. وفي 23 أكتوبر، شكر ترامب على قرار العقوبات الجديدة ضد شركات النفط الروسية.

واستمر الشكر حتى نوفمبر 2025، حيث شكر ترامب على مبادراته في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ، وأعرب عن الامتنان مرة أخرى في 23 نوفمبر على المساعدة التي "أنقذت الأرواح الأوكرانية".