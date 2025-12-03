بيترو لترامب: لا تهددوا سيادتنا لأنكم ستوقظون النمر

طلب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو من الولايات المتحدة احترام سيادة بلاده بعدما هدد دونالد ترامب بمهاجمة الدول المنتجة للكوكايين التي تعد كولومبيا أكبر منتج لها في العالم.

وحذّر بيترو على منصة إكس بالقول "لا تهددوا سيادتنا، لأنكم ستوقظون النمر. إن مهاجمة سيادتنا بمثابة إعلان حرب، فلا تدمّروا قرنين من العلاقات الدبلوماسية".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب صرح في وقت سابق بأن أي دولة تنتج الكوكايين وتبيعه للولايات المتحدة "معرضة للهجوم".

وشنت إدارة ترامب هجوما عسكريا في البحر الكاريبي والمحيط الهادئ ضد تهريب المخدرات، وفقا لها، مستهدفة فنزويلا تحديدا حيث قامت بقصف مراكب تشتبه في أنها تحمل الكوكايين، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا منذ سبتمبر.

واعتبر بيترو أن ذلك هو "عمليات إعدام خارج نطاق القضاء".

وقال ترامب ساخرا "كولومبيا تصنع الكوكايين، ولديها مختبرات لتصنيع الكوكايين وتبيعنا الكوكايين، وهو ما نقدره بشدة".

وأضاف في مؤتمر صحافي "أي شخص يقوم بذلك ويبيع في بلادنا سيكون معرضا للهجوم (...) ليس فقط في فنزويلا".

ورد بيترو قائلا "إذا كانت هناك دولة ساعدت في وقف استهلاك آلاف الأطنان من الكوكايين في أميركا الشمالية، فهي كولومبيا".

ويتّهم ترامب نظيره الكولومبي بعدم مكافحة تهريب المخدرات بشكل فعال، وفَرَض عقوبات مالية عليه وعلى أقاربه وألغى تأشيرته وأزال كولومبيا من قائمة الدول الحليفة في مكافحة تهريب المخدرات.

من جهته، يتهم بيترو نظيره الأميركي بالتدخل في السياسة الداخلية لبلاده والتأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2026 لإزاحة اليسار من السلطة.