صبر ترامب من تصرفات نتنياهو في سوريا ينفد

كشف موقع المونيتور، نقلاً عن مصدر سياسي إسرائيلي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استياء كبيراً من تصرفات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الملف السوري، مؤكداً أن صبر الرئيس الأمريكي تجاه سلوكيات نتنياهو في سوريا قد نفد.

وبحسب الموقع، فإن ترامب اتخذ قراراً بعدم السماح لنتنياهو بتهديد علاقته مع النظام السوري، في وقت يسعى فيه البيت الأبيض إلى إعادة إحياء اتفاق أمني محتمل بين إسرائيل وسوريا.

ويرى ترامب، وفق المصدر، أن هذا الاتفاق يبتعد أكثر فأكثر، وهو ما يثير انزعاجه الشديد، مشيراً إلى أن إحدى النقاط الأكثر حساسية ضمن النقاشات الدائرة حول الانسحاب الإسرائيلي من بعض النقاط داخل سوريا هي منطقة جبل الشيخ، نظراً لأهميتها الاستراتيجية البالغة.

وأضافت المصادر أن واشنطن تمنح تل أبيب حرية أكبر في التحرك داخل لبنان، في مقابل التزام واضح بعدم تقويض المسار السياسي والأمني المرتبط بسوريا.

وفي السياق ذاته، شدد ترامب على عدم السماح لنتنياهو بعرقلة وقف إطلاق النار في غزة، رغم بطء التحسن الميداني هناك وتأخر جهود إعادة الإعمار.

وتعكس هذه المواقف، وفق "المونيتور"، وجود توتر متزايد بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو حول كيفية إدارة ملفات المنطقة، خصوصاً سوريا وغزة ولبنان، في مرحلة تعتبرها واشنطن حساسة لإعادة ترتيب التوازنات الإقليمية.