لماذا يطلق الجيش الأمريكي أسماء جنرالاته على دباباته؟

يشير مؤرخون عسكريون إلى أن تقليد إطلاق أسماء الجنرالات الأمريكيين على الدبابات لم يبدأ في الولايات المتحدة كما يظن كثيرون، بل تعود جذوره إلى الجيش البريطاني الذي بادر إلى هذا النهج خلال الحرب العالمية الثانية، ليتحول لاحقاً إلى ممارسة ثابتة في تسميات الدبابات الأمريكية.

عقود من الخدمة لدبابة "أبرامز"

دخلت الدبابة القتالية M1 أبرامز الخدمة في صفوف الجيش الأمريكي عام 1980، ومع سلسلة واسعة من التحديثات والتحسينات التقنية، يُتوقع أن تبقى العمود الفقري لقوات المدرعات الأمريكية حتى أربعينيات القرن الحالي، ما يعني أن عمرها التشغيلي قد يتجاوز ستة عقود.

ويمثل هذا العمر ضعف السنوات التي خدم خلالها الجنرال كريتون أبرامز في الجيش الأمريكي، إذ ارتدى الزي العسكري 38 عاماً قبل وفاته في سن التاسعة والخمسين، ويؤكد خبراء أن أبرامز كان ليفتخر بالارتباط باسمه مع واحدة من أهم الدبابات في التاريخ العسكري الحديث.

البداية مع دبابة M3… وتوقيع بريطاني

لم يكن الجيش الأمريكي يمنح أسماء مميّزة لدباباته في بدايات القرن العشرين، فدبابة رينو FT المُصنّعة بترخيص عُرفت باسم M1917، كما حملت الدبابات الخفيفة اللاحقة تسميات رقمية مثل M1/M1 وM2.

لكن التغيير بدأ مع الدبابة المتوسطة M3 عندما قررت بريطانيا، التي كانت في أمس الحاجة إلى الدبابات، منحها اسماً يسهل تمييزها، فأطلقت على النسخة الأمريكية البرج اسم "لي" تيمّناً بالجنرال الكونفدرالي روبرت إي لي، وعلى النسخة ذات البرج البريطاني اسم "جرانت" نسبة إلى الجنرال الاتحادي يوليسيس س. جرانت.

ورغم غياب تفسير واضح لاختيار هذين الاسمين تحديداً، إلا أن البريطانيين أظهروا رغبة في تكريم شخصيات عسكرية أمريكية بارزة، مع استبعاد أسماء ضباط أمريكيين قادوا معارك ضدهم خلال الثورة الأمريكية.

من "ستيوارت" إلى "شيرمان"… سلسلة تكريم مستمرة

واصل البريطانيون النهج ذاته، فأطلقوا على الدبابة الخفيفة M3 ولاحقاً M5 اسم "ستيوارت" تكريماً للجنرال الكونفدرالي جيب ستيوارت المعروف بجرأته في قيادة سلاح الفرسان، وهو اسم بدا مناسباً نظراً لدور الدبابتين الاستطلاعي.

أما الدبابة المتوسطة M4 فحملت الاسم الذي اشتهر عالمياً: "شيرمان"، نسبة إلى الجنرال الاتحادي ويليام تيكومسيه شيرمان، ومع دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية، أصبحت "شيرمان" أحد أكثر الدبابات انتشاراً، سواء في ساحات المعركة الأوروبية أو في صفوف الجيش السوفيتي ضمن برنامج الإعارة والتأجير.

وكانت آخر دبابة أطلق عليها البريطانيون اسم جنرال أمريكي هي الدبابة الخفيفة M24، تكريماً للجنرال أدنا آر تشافي، المعروف بلقب "أبو القوة المدرّعة" لدوره في تطوير وحدات الدبابات الأميركية.

الجيش الأمريكي يتبنّى التقليد

مع نهاية الحرب العالمية الثانية، تبنى الجيش الأمريكي سياسة إطلاق أسماء الجنرالات على دباباته، وكانت البداية مع الدبابة M26 بيرشينغ، التي سُميت نسبة إلى الجنرال جون ج. بيرشينغ، قائد قوة المشاة الأمريكية في الحرب العالمية الأولى.

ورغم أن الدبابة الثقيلة M103 لم تحمل اسماً محدداً، فإن الجنرال جورج س. باتون نال حصة الأسد من التكريم، بعد إطلاق اسمه على ثلاث دبابات متتالية: M46 وM47 وM48. أما الدبابة M60، ورغم أنها لم تُسمَّ رسمياً باسم باتون، فإنها تعد تطويراً مباشراً لـ"باتون 48".

وفي خمسينيات القرن الماضي، حُملت الدبابة الخفيفة M41 اسم ووكر بولدوغ تكريماً للجنرال والتون ووكر، الذي كان يُعرف بلقب "البولدوغ" تقديراً لصلابته العسكرية. جاء ذلك بعد وفاته المفاجئة في حادث سيارة جيب أثناء الحرب الكورية.

كما عاد الجيش الأمريكي إلى أسماء الحرب الأهلية مجدداً عند إطلاق اسم "شيريدان" على مركبة الاستطلاع والهجوم الجوي المدرعة M551، تكريماً للجنرال الاتحادي فيليب شيريدان.

برادلي… الاستثناء الذي يثبت القاعدة

ورغم أن الدبابات وحدها تقريباً تنفرد بتسميات محددة داخل منظومات الجيش الأمريكي، فإن مركبة المشاة القتالية M2 برادلي حملت اسم الجنرال عمر نيلسون برادلي، على الرغم من أنها ليست دبابة، ويرجّح محللون أن اختيار الاسم جاء بعد وفاة برادلي عام 1981، وفي ظل مسار تطوير طويل للمركبة استمر 17 عاماً وشهد خلافات تقنية، ما جعل منح اسم شخصية عسكرية مرموقة خطوة داعمة لصورتها.

أما بندقية الهجوم M10 بوكر، وإن كانت قد ألغيت لاحقاً، فقد حملت اسمي جنديين من الجيش الأمريكي، وليس جنرالين، في محاولة على ما يبدو لإثبات أنها ليست دبابة خفيفة، بما أن الدبابات تُسمّى عادة بأسماء الجنرالات.

تقليد راسخ في العقيدة الأمريكية

مع استمرار العمل بدبابة M1 أبرامز حتى اليوم، يبدو أن تقليد إطلاق أسماء الجنرالات على الدبابات الأمريكية سيظل جزءاً أساسياً من هوية القوات المدرعة، تماماً كما بدأ قبل ثمانية عقود على يد البريطانيين، ليصبح لاحقاً عرفاً ثابتاً في الجيش الأمريكي.