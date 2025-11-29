ترامب: سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل.

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "إلى جميع شركات الطيران والطيارين وتجار المخدرات ومهربي البشر، فلتأخذوا في الاعتبار أنه سيتم إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا ومحيطها بالكامل".

وفي الأسبوع الماضي، حذرت الجهات التنظيمية الأمريكية شركات الطيران الكبرى من "وضع قد يكون خطيرا" عند التحليق فوق فنزويلا بسبب "تدهور الوضع الأمني وزيادة النشاط العسكري داخل البلاد أو حولها".

وألغت فنزويلا حقوق التشغيل لست شركات طيران دولية كبرى كانت قد علّقت رحلاتها إلى البلاد عقب تحذير من إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية.