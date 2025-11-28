ترامب يعلن وقف الهجرة بشكل دائم من "دول العالم الثالث"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إدارته ستعمل على وقف الهجرة بشكل دائم من جميع "دول العالم الثالث" حتى يتعافى النظام الأمريكي بالكامل.

وكتب ترامب أيضا على منصة تروث سوشيال أنه سينهي جميع المزايا والإعانات الاتحادية "لغير المواطنين"، مضيفا أنه سيقوم "بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يقوضون السلم الداخلي، وترحيل أي أجنبي يشكل عبئا عاما أو خطرا أمنيا أو غير متوافق مع الحضارة الغربية".

وجاءت تصريحات ترامب عقب مقتل واحدة من عناصر الحرس الوطني بعد تعرضها لإطلاق نار قرب البيت الأبيض أمس الخميس. وقال المحققون إن مطلق النار مواطن أفغاني.

كما أوضح ترامب أنه سيضع حدا لكل المساعدات والتقديمات الفدرالية للمواطنين غير الأميركيين وسيرحل أي أجنبي يطرح خطرا أمنيا أو "لا ينسجم مع الحضارة الغربية".

ويمثل منشوره الغاضب الذي ختمه متمنيا للأميركيين عيد شكر سعيدا، تصعيدا في السياسة المعادية للهجرة التي ينتهجها في ولايته الرئاسية الثانية والتي اتسمت بحملة ترحيل لأعداد كبيرة من المهاجرين.

وقال "سنسعى لتحقيق هذه الأهداف من أجل إحداث انخفاض كبير في أعداد السكان غير القانونيين والمخلين بالنظام".

وصدر هذا المنشور بعد إعلان وفاة سارة بيكستروم، وهي أحد عنصرَي الحرس الوطني اللذين تعرضا لإطلاق نار قبل يوم قرب البيت الأبيض، بينما الجندي الآخر "يقاتل من أجل حياته".

وأعلنت الإدارة الأميركية على إثر الهجوم أنها ستراجع وضع الإقامة الدائمة للمهاجرين من 19 دولة، من بينها أفغانستان وكذلك هايتي وإيران وفنزويلا.