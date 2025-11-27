إرهاب "عيد الشكر.. ترامب يستغل دماء الحرس الوطني لتنفيذ وعده "بطرد المهاجرين"!

لم يستغرق الأمر سوى ساعات قليلة حتى حوّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ما وصفه بـ"فعل الشر وفعل الإرهاب" إلى حجة كاملة لشن حملة أكثر حدة ضد الهجرة.

جاء تعهده في الوقت الذي احتجزت فيه السلطات رجلاً وصفه ترامب بأنه مواطن أفغاني، على خلفية إطلاق النار على اثنين من جنود الاحتياط في الحرس الوطني بولاية فرجينيا الغربية في واشنطن العاصمة.

وكان الجنود يتواجدون في العاصمة كجزء من عملية نشر ترامب المثيرة للجدل للقوات لتعزيز إنفاذ القانون.

انتقل الرئيس، متحدثاً عبر الفيديو من منتجعه مارالاغو في فلوريدا، بسرعة من تكريم ضحايا المأساة إلى إلقاء اللوم على إدارة بايدن لجلبها مطلق النار المزعوم إلى الولايات المتحدة بعد انسحاب القوات الأمريكية في عام 2021.

وادعى أن الحادث "يؤكد أكبر تهديد واحد للأمن القومي يواجه أمتنا، لكنه استغل اللحظة أيضاً لتعزيز حملته ضد المهاجرين الآخرين في تصريحات ذات طابع سياسي تجاوزت أفغانستان بكثير؛ في الوقت الذي تتحرك فيه إدارته لإعادة مقابلة بعض اللاجئين الذين تم قبولهم في عهد الرئيس جو بايدن وإلغاء وضع الحماية المؤقتة لأولئك القادمين من عدة مناطق في العالم!!.

انتقد ترامب المهاجرين الصوماليين في مينيسوتا، على الرغم من عدم وجود أي صلة واضحة بينهم وبين إطلاق النار في العاصمة، وادعى أنهم "يسرقون بلدنا ويمزقون تلك الولاية التي كانت عظيمة في يوم من الأيام".

ووصف ترامب الصومال بأنها بلد "لا قوانين فيه، ولا ماء، ولا جيش، ولا شيء".

وفي حين أن التفاصيل الكاملة للحادث في واشنطن لم تُعرف بعد، فإن تعليقات ترامب كانت نموذجية لرئيس نادراً ما ينتظر الوضوح الكامل قبل الانخراط سياسياً.

من المؤكد أنه ستكون هناك تساؤلات ملحة حول عملية التحقق من المهاجرين الأفغان الذين جاء الكثير منهم إلى الولايات المتحدة خلال إدارة بايدن بعد مساعدة القوات الأمريكية خلال أطول حرب خاضتها البلاد.

وفي حين أن الظروف الدقيقة لحادث يوم الأربعاء ليست معروفة بالكامل، فقد حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) منذ فترة طويلة من خطر الأفراد الذين يتطرفون ذاتياً من مجتمعات المهاجرين، والذين قد يستلهمون أفكارهم من جماعات أو الدعاية عبر الإنترنت وينفذون هجمات على الأراضي الأمريكية.

قد يقع التدقيق أيضاً على أي إجراءات هجرة متابعة للمشتبه به امتدت إلى فترة ترامب الثانية، ثم هناك تساؤل حول ما إذا كانت هناك إخفاقات استخباراتية من قبل فريق ترامب قبل هجوم يوم الأربعاء، في وقت يتهم فيه النقاد الوكالات الحكومية بتحويل الموارد من الأمن القومي إلى إنفاذ قوانين الهجرة.

مصير الحرس الوطني

سياسياً، بدا ترامب حريصاً على تحديد النقاش الذي من المؤكد أنه سيتكشف حول حادث إطلاق النار، فقد تعهد بـ"إعادة فحص كل أجنبي" جاء إلى الولايات المتحدة من أفغانستان، وهي تصريحات من المرجح أن تثير الخوف بين المهاجرين الملتزمين بالقانون، والذين ساعد الكثير منهم الجيش والدبلوماسيين الأمريكيين مع تعريض أنفسهم وعائلاتهم لخطر كبير خلال أطول حرب أمريكية.

ربما صُممت تصريحاته السياسية للغاية أيضاً لإخماد أي تلميحات تفيد بأن جنود الحرس الوطني الذين يقومون بدوريات في واشنطن بملابسهم العسكرية قد تُركوا عرضة للخطر بسبب مهمة غير محددة المعالم.

لقد احتدمت عاصفة سياسية حول الحرس الوطني منذ أن أمر ترامب بنشره في بعض المدن الأمريكية. الآن، سيزداد حدة النقاش حول دور الحرس ومحاولات الإدارة لعسكرة إنفاذ القانون في ما وصفه المسؤولون بـ"إطلاق نار مستهدف" عشية عيد الشكر.

بالنسبة لقوات الحرس الوطني في شوارع العاصمة مساء الأربعاء، أثار إطلاق النار تساؤلات فورية ومؤلمة حول سلامتهم وحمايتهم، بينما كان رفاقهم يرقدون في حالة حرجة في المستشفى.

كانت قوات الحرس الوطني التي أُرسلت إلى واشنطن معروفة بروح الدعابة والاحترافية، لكن فجأة أصبح الخطر المحتمل المصاحب لمهمتهم في بؤرة الاهتمام.

بشكل أوسع، وبمجرد تحديد دافع المهاجم، سيكون هناك تدقيق حول الطبيعة غير العادية للمهمة التي يُطلب من القوات القيام بها، في وقت السلم، وعلى الأراضي المحلية.

فبارتداء ملابسهم العسكرية، يكون جنود الحرس الوطني مرئيين للغاية ، وهو ما يبدو أنه قصد ترامب لأغراض الردع، ولكن هذا يمكن أن يعرضهم للخطر أيضاً.

هوية المشتبه

حددت وزارة الأمن الداخلي المشتبه به باسم" رحمن الله لاكانوال"، وقال مسؤولون تم إطلاعهم على التحقيق إنهم يعتقدون أن الهوية الأولية لمطلق النار تتطابق مع رجل من ولاية واشنطن يبدو أنه هاجر إلى الولايات المتحدة من أفغانستان في أغسطس 2021.

وتثير هذه النظرية مخاوف مكافحة الإرهاب حول ما إذا كان مطلق النار المزعوم لديه دافع لاستهداف الجنود الأمريكيين مباشرة وما إذا كانت هجمات أخرى ممكنة.

كانت القوات الأمريكية قد غادرت أفغانستان للمرة الأخيرة في انسحاب فوضوي في أغسطس 2021.

استجابت الإدارة بسرعة للرعب بمضاعفة النشر، طلب ترامب من وزير الدفاع بيت هيغسيث تعبئة 500 جندي إضافي من الحرس الوطني في العاصمة.

كما قدمت الإدارة أمراً قضائياً طارئاً يسعى للإبقاء على قوات الحرس في المدينة بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي الأسبوع الماضي بسحبهم، ريثما يتم الاستئناف.

إن استخدام ترامب للحرس يثير جدلاً كبيراً، وهو جزء من استراتيجية أوسع شهدت إرسال جنود احتياط إلى مدن أخرى، بما في ذلك لوس أنجلوس. ترامب، الذي يزرع صورة "الرجل القوي"، بدا حريصاً منذ فترة طويلة على نشر القوات على الأراضي المحلية، على الرغم من القوانين التي تحد من استخدامهم في مهام إنفاذ القانون.

وقد استدعى الحرس إلى واشنطن في أغسطس بينما وضع إدارة شرطة العاصمة تحت السيطرة الفيدرالية وحشد ضباطاً من وكالات أخرى، مدعياً أن المدينة "قذرة ومليئة بالجريمة ومصدر إحراج" على الرغم من البيانات الرسمية التي تظهر أن الجريمة كانت في انخفاض.

لكن المنتقدين حذروا من أن نشر القوات غير ضروري ويحمل دلالات استبدادية. وقاضى مسؤولون في واشنطن العاصمة الإدارة، مجادلين بأنها انتهكت الحكم الذاتي المحدود للمدينة وسلطة الكونغرس، بينما تجاهلت القوانين التي تحظر استخدام الجيش في إنفاذ القانون المحلي إلا في الظروف القصوى. وذكرت الدعوى القضائية أن "النشر يخاطر أيضاً بتأجيج التوترات وتغذية انعدام الثقة تجاه أجهزة إنفاذ القانون المحلية".

تمت إعادة النظر في هذا النقاش بالفعل بعد إطلاق النار يوم الأربعاء، حيث قام مسؤول في البيت الأبيض بالرد بقوة على الانتقادات الموجهة لضرورة وجود الحرس في العاصمة، واصفاً إياها بأنها محاولة "لتسييس هذه المأساة".

تبحث الشرطة ومكتب التحقيقات الفيدرالي عن الدافع وراء الهجوم،وقالت عمدة المدينة موريل باوزر إن الحرس كانوا ضحايا "إطلاق نار مستهدف". ومع وضع ذلك في الاعتبار، سيكون التحقيق مهماً لتحديد ما إذا كان هذا هجوماً مسيساً أو ما إذا كان أعضاء الحرس هدفاً عشوائياً ، وهي عوامل من المرجح أن تشكّل كيفية تطور سياسات ما بعد الحادث.

لن تقلل أي من الاحتمالين من طبيعة إطلاق النار الشنيعة أو تنتقص من مأساة إصابة اثنين من جنود الاحتياط المتطوعين أثناء خدمتهم لبلادهم.

وقد جادل ترامب بأن حملته الأمنية في واشنطن العاصمة حققت نجاحاً كبيراً، وأن الناس يشعرون الآن بالأمان في العاصمة. ومن غير الواضح كيف سيؤثر إطلاق النار عشية عيد الشكر، الذي أرسل عشرات الأشخاص يهربون من مكان الحادث، على تصورات استراتيجيته.

لطالما أعرب منتقدو نهج ترامب عن قلقهم من أن وجود القوات العسكرية في الشوارع، بدلاً من جعل العاصمة أكثر أماناً، يمكن أن يسبب المزيد من التوترات وأن الجنود أنفسهم قد يكونون عرضة للخطر.

وبعد الصدمة الأولية لرؤية القوات بملابسهم العسكرية ومركبات الجيش في الشوارع، أصبح العديد من سكان واشنطن ينظرون إلى أعضاء الحرس على أنهم وجود حميد إلى حد كبير.

وكثيراً ما شوهدوا يتجولون خارج محطات المترو وحتى يلتقطون القمامة في مشاريع "تجميل". لم يكونوا عادة في وضع قتالي، على الرغم من أن بعضهم كان مسلحاً.

أمر قضائي



لكن القاضية الفيدرالية جيا كوب كتبت الأسبوع الماضي، في أمر قضائي بـأن نشر الحرس في واشنطن غير قانوني، أن هناك "خطراً كبيراً" من أن وجودهم "سيؤدي إلى مواجهة خطيرة أو مميتة يمكن أن تكون كارثية على السلامة العامة".

ومع ذلك، أرجأت كوب أمرها 21 يوماً للسماح لإدارة ترامب بتقديم استئناف.

والآن بعد أن أصبح الجنود ضحايا هجوم، من المؤكد أن الديمقراطيين سيتساءلون عن عملية اتخاذ القرار لدى ترامب.

وقال النائب عن كاليفورنيا روبرت غارسيا لشبكة "سي إن إن" إن الهجوم "مروع" وإنه يفكر في "عائلة الحرس بأكملها". وأضاف أنه غير متأكد من أن طلب ترامب للحصول على 500 جندي إضافي كان "القرار الصحيح" وأن القرارات المتعلقة بالأوضاع الأمنية يجب أن تُترك للمسؤولين المحليين.

وقال النائب الديمقراطي عن فرجينيا جيمس والكينشو لشبكة "سي إن إن" إن إطلاق النار "صادم ومروع". وأشار إلى أن العديد من الأشخاص في منطقة العاصمة معجبون باحترافية الحرس ولديهم تفاعلات إيجابية معهم.

وقال والكينشو، الذي انضم للتو إلى لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب: "معظمنا في الجانب الديمقراطي في الكونغرس لا يعتقد أنه يجب أن يكون لدينا رجال ونساء الحرس الوطني في مدننا.

ولكن إذا كان هذا سيحدث، ومتى سيحدث، أعتقد أنه يتعين على الإدارة وضع خطة واضحة لضمان حمايتهم".

وبما أن المسؤولين يصفون إطلاق النار بأنه "مستهدف"، ستكون هناك تساؤلات حول ما إذا كانت قوات الحرس لديها تدابير الحماية والتدريب اللازمة للتعامل مع المخاطر التي تواجهها في الشوارع.

وقال قائد شرطة واشنطن العاصمة السابق تشارلز رامزي "لقد وضعت جندي الحرس الوطني في موقف سيئ، والآن لديك يخدم كعنصر لإنفاذ القانون... هذا ليس ما تم تدريبهم عليه". وأضاف رامزي: "يجب أن تتوقف وتفكر حقاً فيما تحاول إنجازه. ما هي المهمة؟"

فى حين أكد النائب الجمهوري عن نبراسكا دون بيكون "إنه في مثل هذا المناخ السياسي المتصاعد، يجب على الجميع أن يتفاعلوا بضبط نفس مع الحادث المروع في واشنطن.يقع على عاتقنا جميعاً، الديمقراطيين والجمهوريين، وفي الأخبار، أن نتعامل مع بعضنا البعض بشكل لائق، يمكننا أن نختلف دون أن نكون غاضبين أو نلقي بالوقود على النار الآن مجتمعنا، هذه الاستقطابية المفرطة التي لدينا".

اتبع معظم السياسيين البارزين نصيحة بيكون، حيث أصدروا بيانات تدعو للصلاة من أجل أفراد الخدمة المصابين،ولكن من المؤكد أن مأساة كهذه ستكون لها تداعيات سياسية.