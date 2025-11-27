مكتب التحقيقات الاتحادي يحقق في دوافع مطلق النار على حارسين قرب البيت الأبيض

سعى محققون بقيادة فريق العمل المشترك لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب التحقيقات الاتحادي اليوم الخميس للبحث عن أدلة على ما دفع مهاجرا أفغانيا لإطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني على بعد بضعة مربعات سكنية من البيت الأبيض فيما وصفه مسؤولون بأنه "كمين" قبل يوم من عيد الشكر.

وتم نقل فردي الأمن، وهما جزء من مهمة عسكرية لإنفاذ القانون أمر بها الرئيس دونالد ترامب قبل أشهر وطعن عليها مسؤولو مقاطعة كولومبيا في المحكمة، إلى المستشفى في حالة حرجة.

أما المشتبه به، الذي أصيب في تبادل لإطلاق النار قبل اعتقاله، فقد تم تحديد هويته من قبل وزارة الأمن الداخلي بأنه رحمن الله لاكانوال، وهو أفغاني.

وأصدر ترامب، الذي كان في منتجعه في فلوريدا وقت وقوع الهجوم، بيانا مصورا مسجلا في وقت متأخر من أمس الأربعاء وصف فيه إطلاق النار بأنه "عمل من أعمال الشر والكراهية والإرهاب" وقال إن إدارته "ستعيد التدقيق" في جميع الأفغان الذين قدموا إلى الولايات المتحدة خلال فترة رئاسة جو بايدن.

وقالت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية في وقت لاحق إنها أوقفت نظر جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالأفغان إلى أجل غير مسمى، "في انتظار إجراء المزيد من المراجعة لقواعد الأمن والتدقيق".

ووفقا لوزارة الأمن الداخلي، دخل لاكانوال إلى الولايات المتحدة في عام 2021 في إطار "عملية الترحيب بالحلفاء"، وهو برنامج من عهد بايدن لإعادة توطين آلاف الأفغان الذين ساعدوا الولايات المتحدة خلال حرب أفغانستان .

ذكرت شبكة إن.بي.سي نيوز، نقلا عن مقابلة مع أحد أقارب المشتبه به لم يُذكر اسمه، في وقت مبكر من اليوم الخميس، أن لاكانوال خدم في الجيش الأفغاني لمدة 10 سنوات إلى جانب القوات الخاصة الأمريكية وتمركز في قندهار خلال جزء من تلك الفترة.

وأضافت الشبكة نقلا عن قريبه أيضا أن لاكانوال كان يعمل لدى شركة أمازون العملاقة لمبيعات التجزئة عبر الإنترنت وذلك وفقا لآخر مرة تحدثا فيها قبل عدة أشهر.

ولم تدرج وزارة الأمن الوطني تفاصيل أخرى عن سجله في الهجرة، لكن مسؤولا في إدارة ترامب تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته قال إن لاكانوال تقدم بطلب لجوء في ديسمبر 2024 وتمت الموافقة عليه في 23 أبريل من هذا العام، بعد ثلاثة أشهر من تولي ترامب منصبه. وقال المسؤول إن لاكانوال (29 عاما)، والذي كان يقيم في ولاية واشنطن، ليس لديه تاريخ إجرامي معروف.

وقع إطلاق النار في منتصف النهار خارج محطة لمترو الأنفاق في منطقة تجارية مزدحمة على بعد بضعة مربعات سكنية من البيت الأبيض. وفرض عناصر جهاز الخدمة السرية إغلاقا أمنيا على البيت الأبيض فور إطلاق النار كإجراء احترازي.