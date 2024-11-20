"إعصار القنبلة" يضرب شمال غرب الولايات المتحدة

ضربت عاصفة قوية، مساء أمس، شمال غرب الولايات المتحدة، والتي يتوقع أن تكون إحدى أقوى العواصف منذ عقود، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وسقوط أشجار في جميع أنحاء المنطقة.

وأصدر مركز توقعات الأحوال الجوية، تحذيرات من هطول أمطار غزيرة حتى يوم "الجمعة" المقبل.

وتعتبر هذه العاصفة "إعصار القنبلة"، وهو مصطلح يستخدم عندما تشتد قوة الإعصار بسرعة.

وتوقع ريتشارد بان، عالم الأرصاد في مركز التنبؤات الجوية التابع لخدمة الطقس الوطنية، أن يشهد جنوب بورتلاند في ولاية أوريجون إلى شمال منطقة سان فرانسيسكو أمطارا غزيرة بشكل خاص.

وصدرت تحذيرات في شمال كاليفورنيا، من الفيضانات والرياح العاتية، مع توقع هطول أمطار تصل إلى 20 سنتيمترا في بعض مناطق خليج سان فرانسيسكو والساحل الشمالي ووادي ساكرامنتو.

وتم إصدار تحذير من عاصفة شتوية في شمال سييرا نيفادا على ارتفاع أكثر من 1066 مترا، حيث من الممكن أن يصل تراكم الثلوج إلى 28 سنتيمترا خلال يومين.

وحذر خبراء الأرصاد الجوية من أن سرعة الرياح قد تتجاوز 120 كيلومترا في الساعة في المناطق الجبلية.

فيما حذر مركز التنبؤ بالطقس، من حدوث العديد من الفيضانات المفاجئة وانقطاع الكهرباء وأضرار في الأشجار مع وصول العاصفة إلى أقصى قوتها اليوم "الأربعاء".