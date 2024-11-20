مسؤول: بايدن يوافق على إمداد أوكرانيا بألغام مضادة للأفراد

قال مسؤول أمريكي لرويترز إن الرئيس جو بايدن وافق على إمداد أوكرانيا بألغام أرضية مضادة للأفراد.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسؤول لم تنشر اسمه أن أوكرانيا تعهدت بعدم استخدام الألغام في المناطق المكتظة بالسكان.

إلى ذلك قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الأربعاء إن الغرب يواصل استخدام أوكرانيا كأداة لإلحاق الهزيمة بروسيا.

وقال معلقا على تقارير ذكرت أن واشنطن أعطت الضوء الأخضر لأوكرانيا لاستخدام أسلحة أمريكية الصنع لضرب عمق روسيا "ساسة الغرب يواصلون مساعيهم لإلحاق هزيمة استراتيجية بدولتنا... وبالطبع يستخدمون أوكرانيا لتحقيق مبتغاهم".