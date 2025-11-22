إدارة الإطفاء: إجلاء طاقم سفينة مشتعلة بميناء أمريكي بأمان

قالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس انجليس الأمريكية إنه تم إجلاء جميع أفراد طاقم سفينة اشتعلت فيها النيران في ميناء سان بيدرو أمس الجمعة، بعدما تسبب حريق في انفجار أدى إلى تعطل إمدادات الطاقة والرافعات.

وأوضحت الإدارة أنه بحلول الساعة 8:27 مساء تقريبا بالتوقيت المحلي (0427 بتوقيت جرينتش)، جرى إجلاء آخر أفراد الطاقم ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم إلى 23 دون تسجيل أي إصابات. وكان ستة من أفراد الطاقم مفقودين في وقت سابق.

وأشارت الإدارة إلى أن مواد خطرة تم رصدها في عدد من الخلجان بالميناء، مما دفع فرق الإطفاء إلى ارتداء معدات وقائية واستخدام أجهزة التنفس الذاتية.

وقالت كارين باس رئيسة بلدية لوس انجليس في منشور على منصة إكس "فرق الطوارئ موجودة في الموقع حيث يعمل أكثر من 100 فرد إطفاء على إخماد النيران، فيما تساعد شرطة الميناء الطاقم للوصول إلى بر الأمان".

وأضافت أن إدارة الإطفاء في لوس انجليس تواصل مراقبة جودة الهواء مع استمرار عمليات إخماد النيران.

وذكرت إدارة الإطفاء أن وحدات مشاة البحرية تواصل تبريد الهيكل الخارجي للسفينة مع منع أي شخص من النزول إلى الأجزاء السفلية.



