ترامب لممداني: اعترف للإعلام بقولك أنني رئيس مستبد

بعد حملة انتخابية طغت عليها الانتقادات الحادة، تعهّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس بلدية نيويورك المنتخب زهران ممداني العمل معا، وقد تبادلا الابتسامات والمجاملات في لقاء عقد في المكتب البيضوي.

وقال الرئيس الجمهوري "أعتقد أنكم ستحصلون، وآمل ذلك، على رئيس بلدية ممتاز"، مشيرا إلى أنه "سيزداد سعادة" كلما حقق ممداني الديموقراطي "نجاحات".

ترامب الذي سبق أن وصف ممداني بأنه "شيوعي"، قال في تصريح لصحافيين عقب اللقاء "سنساعده في تحقيق حلم الجميع، ألا وهو أن تكون نيويورك قوية وآمنة للغاية".

من جهته، وصف ممداني اللقاء بأنه "مثمر للغاية"، مشدّدا على أن الاجتماع "لم يتطرّق إلى نقاط الخلاف، وهي كثيرة"، بل ركّز على "هدفهما المشترك" أي "خدمة سكان نيويورك" في مكافحة غلاء المعيشة، وهو وعد قطعه في حملته الانتخابية.

مستبد

أمام الكاميرات، بدا ترامب وهو من نيويورك، وكأنه يعوّل على الديموقراطي البالغ 34 عاما ، إذ توقّع أن "يفاجئ بعض المحافظين".

عندما سُئل عن تصريحات سابقة لممداني وصف فيها بأنه "مستبد"، قال ترامب ممازحا "لقد قيل عني أشياء أسوأ بكثير من مستبد. ليست إهانة كبيرة. ربما يغيّر رأيه".

أعرب الجمهوري البالغ 79 عاما، عن سروره للاهتمام الذي أثاره هذا اللقاء، وقد توافد عدد كبير من الصحفيين إلى البيت الأبيض لتغطية الحدث.

وهنّأ الرئيس الأميركي ضيفه على حملته "المذهلة" التي بدأها مغمورا تماما، ليصبح في نهاية المطاف رئيسا للبلدية ونجما صاعدا للتقدميين الأميركيين.

ولفت ترامب إلى قول ممداني إن "كثرا ممن اقترعوا لي اقترعوا له"، فأوضح رئيس البلدية "واحد من عشرة"، ليشير الرئيس إلى أنه لا يمانع ذلك.

قبل اللقاء، قال ممداني "أعتزم أن أوضح للرئيس ترامب أنني سأعمل معه على أي برنامج يفيد سكان نيويورك. وإذا أضرّ أي برنامج بسكان نيويورك، فسأكون أيضا أول من يعلن ذلك"، مؤكدا استعداده "لاستكشاف جميع السبل" التي من شأنها "جعل الحياة في مدينتنا أكثر يسرا".

إشارة جيدة

كان ترامب أعلن تأييده لمنافس ممداني الرئيسي أندرو كومو، وهو الحاكم الديموقراطي السابق لولاية نيويورك.

ولكن في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر، فاز زهران ممداني بأكثر من 50% من الأصوات ضد منافسيه الاثنين، مع مشاركة قياسية تجاوزت مليوني ناخب، وهو أمر لم تشهده المدينة منذ عام 1969.

رغم الخلافات، لا يمكن لممداني تحمل تبعات انقطاع العلاقات تماما مع الرئيس الأميركي الذي هدد بقطع الأموال الفدرالية المخصصة لنيويورك وأمر بنشر الحرس الوطني في معاقل ديموقراطية عدة.

وبانتظار تسلّمه رئاسة بلدية نيويورك، يحاول ممداني أيضا طمأنة منتقديه. ففي مواجهة انتقادات شديدة لقلة خبرته، إذ إنه لم يتول سابقا سوى منصب نائب حي في برلمان ولاية نيويورك، عمل على إحاطة نفسه بشخصيات بارزة.

وبعد اختياره لرجل السياسة المحلية المخضرم دين فوليهان (74 عاما) ليكون معاونه الأساسي، قرر الديموقراطي الأربعاء إعادة تعيين جيسيكا تيش على رأس شرطة المدينة، وهي تتمتع بسمعة طيبة، وأشيد بها لنجاحها في الحد من الجريمة في نيويورك.

هذا الخيار تطرّق إليه ترامب عقب اللقاء، قائلا "إنها إشارة جيدة"، مشيرا إلى الصداقة التي تربط تيش بابنته إيفانكا.

ويقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيراكيوز غرانت ريهير "رغم أنه لم يتخل عن أي من أهدافه السياسية، فإن إبقاء زهران ممداني على بعض كبار المسؤولين من الإدارة (السابقة) رغم انتقاده لهم سابقا، يشير إلى أن ثورته لن تكون جامحة".