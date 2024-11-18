خسائر فادحة .. حملة كامالا هاريس تهدر 1.6 مليار دولار في السباق الرئاسي

أنفقت حملة نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس والتي منيت بخسارة مذلة أمام منافسها الجمهوري دونالد ترامب في السباق نحو سدة البيت الأبيض أكثر من 24000 دولار على توصيل الطعام والآيس كريم فقط خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2024، حيث أهدر الديمقراطيون 1.6 مليار دولار من التمويل الذي تلقوه من المانحين.

ووفقًا لتقرير في صحيفة The Telegraph، أنفق الديمقراطيون 14974 دولارًا على توصيل الطعام باستخدام أوبر إيتس ودورداش بداية من شهر يوليو فقط، ووفقًا لبيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية أنفقت الحملة 8929 دولارًا على علب الآيس كريم والصالونات.

وكشفت بيانات لجنة الانتخابات الفيدرالية أن الحملة الرئاسية لنائبة الرئيس أنفقت 12 مليون دولار على السفر بالطائرات الخاصة، منها 2.6 مليون دولار تم إنفاقها في الأيام الأخيرة من حملتها وحدها.

بحسب ما ورد، دفعت الحملة، بين 1 أكتوبر و17 أكتوبر، ما يقرب من 2.2 مليون دولار لشركة Private Jet Services Group، وهي شركة مقرها جنوب فلوريدا، ومبلغاً إضافياً قدره 430 ألف دولار لشركة Advanced Aviation Team، وهي شركة سمسرة رحلات طيران مقرها فيرجينيا.

وشملت النفقات الأخرى 9600 دولار على الطعام والمشروبات و6000 دولار لاستئجار مساحة في مقهى في أريزونا.

كما قامت الحملة بتخصيص 5.6 ملايين دولار إلى العديد من جماعات المناصرة ذات الميول اليسارية، وعلى الرغم من إنفاق مبلغ قياسي بلغ 1.6 مليار دولار من أموال الحملة، انتهت حملة هاريس بديون بلغت 20 مليون دولار.

وأشار المنتقدون داخل الحزب الديمقراطي إلى الإنفاق المسرف باعتباره السبب الرئيسي لخسارتها، مع تشكيك البعض في عملية اتخاذ القرار.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي جون راينيش: "إنك تنظر إلى هذه التكاليف الباهظة التي تصل إلى سبعة أرقام وتفكر، ألم يكن من الممكن إنفاقها للوصول إلى الرجال الذين يستمعون إلى البث الصوتي، أو الرجال من أصل إسباني، أو الناخبين في الضواحي؟".

وفي حين أن فريق هاريس أنفق مبالغ ضخمة على شراء الإعلانات تجاوزت 281 مليون دولار من أموال الحملة - فقد اكتسب دونالد ترامب أرضية في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفاز في الانتخابات.

ولخصت مستشارة الحزب الجمهوري إيرين بيرين التداعيات المترتبة على ذلك قائلة: "بدلاً من نشر الرسالة، أرادوا إقامة حفل. وهذا ليس هو الأسلوب الصحيح".

وسارع المنتقدون إلى الإشارة إلى الفجوة بين استخدام هاريس للطائرات الخاصة ــ التي تسبب تلوثا أكبر بنحو 14 مرة من الرحلات الجوية التجارية ــ وتصريحاتها السابقة التي وصفت ظاهرة الاحتباس الحراري بأنها "تهديد وجودي".

قال بنجي باكر، مؤسس التحالف الأمريكي للحفاظ على البيئة، لصحيفة نيويورك بوست: "كامالا هاريس والعديد من القادة المؤيدين للمناخ لديهم الكثير من النفاق في الكلمات التي يصرحون بها والحقائق التي يجب أن يعتقدوا أنها حقيقية". "نحن بحاجة إلى حلول معقولة لقضايا البيئة والمناخ، لكننا لن نحصل عليها عندما يكون هناك الكثير من نفاق النخبة".

مساعدة

بعد أيام من نتيجة الانتخابات، هاجم ترامب حملة هاريس بعرضه إنقاذها من الديون. وكتب على موقع X (تويتر سابقًا): "أنا مندهش للغاية من أن الديمقراطيين، الذين خاضوا معركة شرسة وشجاعة في الانتخابات الرئاسية لعام 2020، وجمعوا مبلغًا قياسيًا من المال، لم يتبق لديهم الكثير من الدولارات".

وأضاف "الآن يتعرضون للضغط. وأود أن أوصي بشدة بأن نفعل أي شيء لمساعدتهم خلال هذه الفترة الصعبة، كحزب ومن أجل الوحدة التي تشتد الحاجة إليها. لدينا الكثير من المال المتبقي، حيث كان أكبر أصولنا في الحملة هو "وسائل الإعلام المكتسبة"، وهذا لا يكلف الكثير".

وفي الوقت نفسه، لم يتردد رو خانا، عضو الكونغرس عن ولاية كاليفورنيا، في انتقاد حملة هاريس بسبب إنفاقها الباهظ.

وقال خانا لصحيفة واشنطن بوست "لم نركز على الاقتصاد. بل أنفقنا مليار دولار لإقامة حفلات موسيقية في مختلف أنحاء أمريكا. أعني أن الأمر كان سخيفا".

وعلى الرغم من جمع أكثر من مليار دولار، لا تزال حملة هاريس تضغط على المانحين لجمع المزيد من الأموال بعد الانتخابات، وفقًا لتقرير في مجلة فورتشن، ويتم إرسال نداءات مستمرة إلى المانحين الديمقراطيين، مطالبين إياهم بالمساهمة بالمال لسد العجز.