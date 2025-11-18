ترامب: حاملو تذاكر كأس العالم سيحصلون على أولوية في مواعيد نيل التأشيرات





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "الاثنين" إن الولايات المتحدة تعمل على إنشاء نظام لإعطاء الأولوية في تحديد مواعيد منح التأشيرات للمسافرين الأجانب الذين يحملون تذاكر مباريات كأس العالم لكرة القدم البالغ عددها 104 مباريات والتي ستقام في الولايات المتحدة العام المقبل.

وأضاف ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي أثناء إعلانه عن نظام جدولة المواعيد الجديد "وجهت إدارتي للقيام بكل ما في وسعها لجعل كأس العالم 2026 نجاحا غير مسبوق".

وتابع إن مباريات كرة القدم قد تدر 30 مليار دولار على الولايات المتحدة، وتُوفر نحو 200 ألف فرصة عمل.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، بأن وزارة الخارجية ستواصل التدقيق في هويات جميع المسافرين، لكنها عينت 400 موظف قنصلي إضافي للتعامل مع تزايد الطلب على التأشيرات.