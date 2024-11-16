شخصية أسطورية .. سيلفستر ستالون يصف ترامب بـ «جورج واشنطن الثاني»

أشاد نجم هوليوود سيلفستر ستالون بالرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وشبهه بمؤسس الولايات المتحدة، جورج واشنطن، وشخصيته السينمائية الشهيرة، روكي بالبوا.

أدلى الممثل والمخرج السينمائي البالغ من العمر 78 عامًا بهذه التصريحات الليلة الماضية أثناء تقديمه للرئيس المنتخب دونالد ترامب في حفل معهد أمريكا أولاً للسياسة الذي أقيم في نادي مار-أ-لاغو في بالم بيتش بولاية فلوريدا.

أطلق ستالون على ترامب لقب "جورج واشنطن الثاني"، مشددًا على دوره التاريخي بعد فوزه الانتخابي الحاسم، كما ظهر في مقطع فيديو لشبكة C-SPAN نُشر على منصة X.

وقال ستالون خلال خطابه: "نحن في حضرة شخصية أسطورية حقًا. أنا أحب الأساطير. وهذا الفرد غير موجود على هذا الكوكب. لا أحد في العالم يمكنه أن يحقق ما حققه، لذلك أنا منبهر".

وتابع ستالون، واصفًا ترامب بأنه "جورج واشنطن الثاني"، مضيفاً "عندما دافع جورج واشنطن عن بلاده، لم يكن لديه أدنى فكرة أنه سيغير العالم. لأنه لولا وجوده، لما كان العالم ليبدو على ما هو عليه الآن. تخيلوا ماذا حدث؟ لقد حصلنا على جورج واشنطن الثاني".

كان فوز ترامب الساحق على المرشحة الديمقراطية ونائبة الرئيس كامالا هاريس بمثابة تحول كبير في السياسة الأمريكية، فقد أصبح أول جمهوري منذ جورج دبليو بوش يحصل على الرئاسة والتصويت الشعبي.

وخلال كلمته، أشار ستالون أيضًا إلى أوجه التشابه بين ترامب وروكي بالبوا، الملاكم الذي جسد شخصيته الشهيرة في الفيلم الكلاسيكي الذي صدر عام 1976. وقد قوبلت تعليقات الممثل بتصفيق حماسي من الجمهور، ما يؤكد دعمه القوي للرئيس المنتخب.