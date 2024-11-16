من هي كارولين ليفيت أصغر متحدثة باسم البيت الأبيض في التاريخ؟

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن تعيين كارولين ليفيت، المتحدثة باسم حملته الانتخابية والبالغة من العمر 27 عامًا، كمتحدثة باسم البيت الأبيض، لتصبح بذلك أصغر شخص يشغل هذا المنصب في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن "كارولين ذكية وقوية وأثبتت أنها تتمتع بقدرات تواصل فعّالة للغاية. لديّ ثقة كاملة بأنها ستتفوق في مهمتها وستساعد في إيصال رسالتنا إلى الشعب الأمريكي".

من هي كارولين ليفيت؟

تنحدر كارولين ليفيت من عائلة متوسطة تعمل في مجال الأعمال في ولاية نيو هامبشاير.

درست الاتصالات والعلوم السياسية في كلية سانت أنسيلم، وهي مؤسسة كاثوليكية في ولايتها الأم.

تدربت كمتدربة في قناة فوكس نيوز ومكتب الصحافة في البيت الأبيض خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب.

تخرجت في عام 2019 وعملت ككاتبة رئاسية، ثم مساعدًا للمتحدثة باسم البيت الأبيض خلال إدارة ترامب. وقدمت دعمها للمتحدثة كايلي ماكناني خلال المؤتمرات الصحفية الحاسمة، حيث تصدت لما وصفته بـ"تحيز وسائل الإعلام الرئيسية".

في عام 2022، ترشحت ليفيت للكونغرس عن الدائرة الأولى لنيو هامبشاير. فازت بترشيح الحزب الجمهوري لكنها خسرت في الانتخابات العامة أمام الديمقراطي كريس باباس.

ركزت حملتها الانتخابية على قضايا مثل خفض الضرائب، ودعم أجهزة إنفاذ القانون، وتعزيز أمن الحدود، واستكمال بناء الجدار الحدودي، وهي مواقف تتماشى بشكل وثيق مع أولويات ترامب.

شغلت منصب مديرة الاتصالات للعضوة الجمهورية في الكونغرس، إليز ستيفانيك، التي رشحها ترامب لاحقًا لتكون سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.

شغلت ليفيت منصب السكرتيرة الصحفية الوطنية لحملة ترامب خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2024.

يذكر أن أصغر متحدث باسم البيت الأبيض قبلها كان رون زيغلر، الذي شغل المنصب بعمر 29 عامًا خلال رئاسة ريتشارد نيكسون.