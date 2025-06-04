ترامب: روسيا سترد على هجمات المسيرات الأوكرانية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغه في محادثة هاتفية اليوم الأربعاء بأن موسكو ستضطر للرد على هجمات الطائرات المسيرة التي شنتها أوكرانيا في الآونة الأخيرة.

وأضاف ترامب أنهما "ناقشا الهجمات الأوكرانية على طائرات روسية رابضة (في المطارات)، إضافة إلى هجمات أخرى مختلفة شنّها الجانبان".

وقال ترامب في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: "قال بوتين وشدد على أنه سيضطر للرد على الهجوم الأخير على المطارات".

وأضاف أن "المحادثة كانت جيدة، لكنها لن تؤدي إلى سلام على الفور".

وقالت موسكو في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن الخيارات العسكرية "مطروحة" للرد على الهجمات الأوكرانية في عمق روسيا، واتهمت الغرب بالتورط فيها.

كما حثت روسيا الولايات المتحدة وبريطانيا على كبح جماح كييف بعد الهجمات، التي أشاد بها مسؤولون أوكرانيون باعتبار أنها تظهر قدرة كييف على الرد بعد أكثر من ثلاث سنوات من الحرب.

وأكد مسؤولون بريطانيون وأمريكيون أنهم لم يكونوا على علم مسبق بالهجمات التي وقعت في مطلع الأسبوع واستهدفت قاذفات روسية بعيدة المدى قادرة على حمل رؤوس نووية.

وفي منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي، قال ترامب إنه ناقش مع بوتين أيضاً قضية إيران. وأضاف ترامب أن بوتين اقترح مشاركته في محادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق نووي جديد مع طهران.

ومضى قائلاً: "أبلغت الرئيس بوتين أن إيران لا يمكن أن تمتلك سلاحاً نووياً، وأعتقد أننا متفقان في هذا الشأن". واتهم إيران بأنها "تتباطأ" في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحادثات.



